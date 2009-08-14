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۲۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۱۱

امام جمعه تبریز:

رئیس جمهور افراد کارآمد و متعهد را برای کابینه معرفی کند

رئیس جمهور افراد کارآمد و متعهد را برای کابینه معرفی کند

تبریز - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز از رئیس جمهوری خواست افراد کارآمد و متعهدی را برای مسئولیت وزارتخانه ها معرفی کند.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت الله محسن مجتهد شبستری در خطبه های نماز جمعه امروز این شهر افزود: انتظار می رود دولت و مجلس برای معرفی کابینه آینده تعامل و همکاری مناسبی داشته و حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی را در اولویت قرار دهند.

وی با اشاره به مشکلات امروز جامعه گفت: از دولت جدید انتظار می رود در مهار تورم و پایداری ارزشهای دینی به خصوص مساله حجاب تدابیرلازم را اندیشیده و اقدام عاجل داشته باشد.

آیت الله مجتهدشبستری با بیان اینکه با انجام تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری همه نگاه ها متوجه کابینه جدید است، اظهار داشت: مسئولان قدر فرصت خدمت را دانسته و شکرگذار این نعمت باشند.

وی، یادآور شد: قدردانی از ولایت فقیه اقتضا می کند مسئولان خود را وقف دین و گسترش عدالت کرده و همه تلاش خود را برای تحقق اهداف انقلاب بکارگیرند.

آیت الله مجتهدشبستری در ادامه سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن سالروز کودتای 28 مرداد ماه سال 32 اظهارداشت: حکومت پهلوی قبل از این کودتا دست نشانده انگلیس بود اما پس از آن دست نشانده امریکا شد.

وی با اشاره به اعترافات کارمند سفارت انگلیس در تهران خاطرنشان کرد: برخی کشورهای غربی با ایجاد اغتشاش در جامعه و لطمه زدن به اتحاد ملت ایران، قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی را در سر دارند.

امام جمعه تبریز همچنین 26 مرداد 69 سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی را گرامی داشت و با توجه به فرا رسیدن ماه رمضان تاکید کرد: بر عموم مردم لازم است با تهذیب نفس خود را برای ماه میهمانی خدا آماده کنند.

کد مطلب 929388

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