مردم پاکستان آمریکا و طالبان را بزرگترین دشمن کشور خود می دانند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، هزار و 254 نفر در نظرسنجی موسسه پیو گلوبال اتیتودز در اواخر ماه مه و اوایل ماه ژوئن شر کت کرده بودند.

در این نظرسنجی حدود دو سوم یا 64 درصد از افراد شرکت کننده آمریکا را به عنوان بزرگترین دشمن خود معرفی کردند و فقط 13 درصد از مردم پاکستان از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به عنوان یک رئیس جمهوری لایق و شایسته یاد کردند.

در همین حال 53 درصد پاکستانی ها خواستار بهبود روابط اسلام آباد و واشنگتن بوده و 58 درصد از افراد شرکت کننده مخالفت خود را با حملات موشکی آمریکا به مواضع شورشیان در داخل خاک پاکستان اعلام کردند.

در این نظرسنجی با افزایش خشونت شورشیان طالبان در پاکستان، مردم این کشور انزجار خود را از شبه نظامیان اعلام کردند.

این درحالیست که در سال 2008 حدود 27 درصد از مردم پاکستان در مورد طالبان دیدگاه مثبت و 33 درصد دیدگاه منفی داشتند.

ارتش پاکستان در همین رابطه اعلام کرد که طالبان از نوجوانان 13 تا 16 ساله در حملات انتحاری استفاده می کنند.

یکی از مقامات ارتش پاکستان اعلام کرد که هم اکنون شبه نظامیان زیادی در مینگورا حضور ندارند، با این حال بسیاری از مردم در ترس زندگی می کنند و فقط برای تهیه موارد مورد نیاز خود به بازار می روند.

بسیاری از مردم پاکستان به دلیل ناآرامی ها در این کشور از منازل خود فرار کرده اند و آواره شده اند. تاکنون دو میلیون و 400 هزار نفر پس از حملات ارتش بر ضد طالبان در منطقه سوات آواره شده و نام خود را به عنوان آواره ثبت کرده اند.

همچنین بر اساس نظرسنجی دیگر توسط موسسه گالوپ 59 درصد مردم پاکستان، آمریکا را بزرگترین دشمن کشور خود می دانند.

در این نظرسنجی دو هزار و 600 پاکستانی شرکت کرده بودند و 18 درصد از افراد شرکت کننده، هند و 59 درصد آمریکا را به عنوان بزرگترین دشمن خود می دانند.

همچنین 11 درصد از افراد شرکت کننده در نظرسنجی موسسه گالوپ معتقد بودند که شورشیان طالبان بزرگترین تهدید برای کشورشان محسوب می شوند و این گروه طی سالهای اخیر حملات گسترده ای را در پاکستان انجام داده اند.