اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بی فایده است

ولی الله صالحی در گفتگو با مهر درباره طرح طبقه بندی مشاغل و اجرای آن در واحدها و بنگاههای تولیدی، گفت: طرح طبقه بندی مشاغل ساختار و خط کشی نحوه و میزان پرداختی ها را باید نشان دهد.

عضو شورای عالی کار با اشاره به تعریف ساختار مزدی از طریق طبقه بندی کردن مشاغل، اظهار داشت: در صورت وجود یک برنامه کاربردی، پیش بینی مهارت محوری به جای سنوات محوری و شایسته سالاری را جایگزین روابط کردن می تواند به بهبود کسب و کار و فضای اشتغال منجر شود.

صالحی تصریح کرد: در گذشته برای تعیین حداقل و حداکثر دستمزدها ساختار مناسبی وجود نداشت و بیشتر سلیقه های افراد در کمیته هایی تحت عنوان مزد اعمال می شد به نحوی که ممکن بود توانایی های افراد در اثر نبود ساختار مناسبی برای تعیین سطح، نادیده گرفته شود.

وی افزود: ضمن اینکه پرداخت حقوق و دستمزد از طریق شایسته سالاری به عدالت نزدیک تر است، خط کشی مزدی نیز می تواند به منافع دو گروه کارگر و کارفرما منجر شود.

این مقام مسئول در حوزه کار پارامترهایی مانند سطح تحصیلات، سابقه کار، سختی کار از نظر فیزیکی، محیط کار و ساعات کار را به عنوان مواردی ذکر کرد که باید در پرداختها مورد توجه قرار گیرد.

به گفته صالحی، ممکن است از طریق اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و سیستمی کردن استخدامها، وضعیت حقوق و دستمزد نیز ساماندهی شود.

وی از مهم ترین مشکلات بازار کار کشور اعمال سلیقه های فردی و عدم رعایت قانون را اعلام کرد و گفت: در بخش نرم افزاری ما از کشورهای پیشرو محسوب می شویم.