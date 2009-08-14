  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۴۵

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بی فایده است

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بی فایده است

عضو شورای عالی کار گفت: اگر طرح طبقه بندی مشاغل به حل مشکل دستمزد کارگران منجر نشود، بی فایده است.

ولی الله صالحی در گفتگو با مهر درباره طرح طبقه بندی مشاغل و اجرای آن در واحدها و بنگاههای تولیدی، گفت: طرح طبقه بندی مشاغل ساختار و خط کشی نحوه و میزان پرداختی ها را باید نشان دهد.

عضو شورای عالی کار با اشاره به تعریف ساختار مزدی از طریق طبقه بندی کردن مشاغل، اظهار داشت: در صورت وجود یک برنامه کاربردی، پیش بینی مهارت محوری به جای سنوات محوری و شایسته سالاری را جایگزین روابط کردن می تواند به بهبود کسب و کار و فضای اشتغال منجر شود.

صالحی تصریح کرد: در گذشته برای تعیین حداقل و حداکثر دستمزدها ساختار مناسبی وجود نداشت و بیشتر سلیقه های افراد در کمیته هایی تحت عنوان مزد اعمال می شد به نحوی که ممکن بود توانایی های افراد در اثر نبود ساختار مناسبی برای تعیین سطح، نادیده گرفته شود.

وی افزود: ضمن اینکه پرداخت حقوق و دستمزد از طریق شایسته سالاری به عدالت نزدیک تر است، خط کشی مزدی نیز می تواند به منافع دو گروه کارگر و کارفرما منجر شود.

این مقام مسئول در حوزه کار پارامترهایی مانند سطح تحصیلات، سابقه کار، سختی کار از نظر فیزیکی، محیط کار و ساعات کار را به عنوان مواردی ذکر کرد که باید در پرداختها مورد توجه قرار گیرد.

به گفته صالحی، ممکن است از طریق اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و سیستمی کردن استخدامها، وضعیت حقوق و دستمزد نیز ساماندهی شود.

وی از مهم ترین مشکلات بازار کار کشور اعمال سلیقه های فردی و عدم رعایت قانون را اعلام کرد و گفت: در بخش نرم افزاری ما از کشورهای پیشرو محسوب می شویم.
کد مطلب 929400

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها