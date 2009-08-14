احتمال بسته شدن بیش از 10 درصد حوزه های رای گیری در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات پلیس افغانستان اعلام کردند که به دلیل نگرانی های موجود در مورد برقراری امنیت در زمان انتخابات ریاست جمهوری بیش از 10 درصد حوزه های رای گیری بسته می شود.

بر اساس این گزارش با نزدیک شدن به زمان انتخابات افغانستان در روز 20 آگوست (29 مرداد) نگرانی ها در مورد افزایش خشونت ها و حملات انتحاری بیشتر می رود، چنانچه طالبان تهدید کردند که مانع رای دادن 17 میلیون نفر از رای دهندگان خواهند شد.

در همین حال کمیسیون انتخابات افغانستان از پاسخگویی در مورد تعداد دقیق حوزه های رای گیری در زمان انتخابات ریاست جمهوری امتناع ورزید.

نورین مک دونالد رئیس مؤسسه "شورای امنیت و توسعه" در همین رابطه می گوید: اگر نیاز به دور دوم انتخابات یا یک پاسخ قوی رای دهندگان برای اتهامات تقلب در انتخابات باشد احتمال ناآرامی های مدنی زیاد است و اگر هیچکدام از رقبا نتوانند 50 درصد از آرا را بدست آورند این کشور می تواند به خشونت های سیاسی و قومی گرفتار شود.

بر اساس این گزارش در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میزان حملات تروریستی و درگیری شورشیان طالبان با نیروهای ایساف و دولت مرکزی این کشور به شدت افزایش یافته به طوری که ماه جاری میلادی را به خونین ترین ماه حضور آنان در افغانستان از سال 2001 میلادی تا کنون تبدیل کرده است.