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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۸:۱۱

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: اسلام دین اعتدال و میانه‌روی و دوری از هرگونه افراط و تفریط است، حرص و طمع و عشق به مادیات زندگی، جایگاه انسان را تضعیف کرده، او را به نیستی سوق می‌دهد .

آیه روز:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَکَهُ یَنَابِیعَ فِی الْأَرْضِ ثُمَّ یُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ یَهِیجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ یَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِی ذَلِکَ لَذِکْرَى لِأُوْلِی الْأَلْبَابِ .

مگر ندیده‏اى که خدا از آسمان آبى فرود آورد پس آن را به چشمه‏هایى که در [طبقات زیرین] زمین است راه داد آنگاه به وسیله آن کشتزارى را که رنگهاى آن گوناگون است بیرون مى‏آورد سپس خشک مى‏گردد آنگاه آن را زرد مى‏بینى سپس خاشاکش مى‏گرداند قطعا در این [دگرگونیها] براى صاحبان خرد عبرتى است  .  

سوره زمر، آیه 21

ذکر روز شنبه:

حدیث امروز:

حضرت علی(ع) در نهج البلاغه:

یا أسرى الرغبة أقْصروا فان المعرج على الدنیا لا یروعه منها الا صریف انیاب الحدثَان ایها الناس تَولوا من أنفسکم تأدیبها و اعدلوا بها عن ضراوة عاداتها .

اى اسیران آرزوها ، بس کنید! زیرا صاحبان مقامات دنیا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افکند، اى مردم کار تربیت خود را خود بر عهده گیرید و نفس را از عادتهایى که به آن حرص دارد باز گردانید.

کد مطلب 929411

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