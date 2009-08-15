آیه روز:
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَکَهُ یَنَابِیعَ فِی الْأَرْضِ ثُمَّ یُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ یَهِیجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ یَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِی ذَلِکَ لَذِکْرَى لِأُوْلِی الْأَلْبَابِ .
مگر ندیدهاى که خدا از آسمان آبى فرود آورد پس آن را به چشمههایى که در [طبقات زیرین] زمین است راه داد آنگاه به وسیله آن کشتزارى را که رنگهاى آن گوناگون است بیرون مىآورد سپس خشک مىگردد آنگاه آن را زرد مىبینى سپس خاشاکش مىگرداند قطعا در این [دگرگونیها] براى صاحبان خرد عبرتى است .
سوره زمر، آیه 21
ذکر روز شنبه:
حدیث امروز:
حضرت علی(ع) در نهج البلاغه:
یا أسرى الرغبة أقْصروا فان المعرج على الدنیا لا یروعه منها الا صریف انیاب الحدثَان ایها الناس تَولوا من أنفسکم تأدیبها و اعدلوا بها عن ضراوة عاداتها .
اى اسیران آرزوها ، بس کنید! زیرا صاحبان مقامات دنیا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افکند، اى مردم کار تربیت خود را خود بر عهده گیرید و نفس را از عادتهایى که به آن حرص دارد باز گردانید.
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