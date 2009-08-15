73 میلیون لیتر بنزین دیگر مقابل جایگاهها دود نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته در پی دستور رئیس جمهور مبنی بر افزایش ظرفیت سوخت گیری خودروها در تهران و سایر کلان شهرهای کشور، وزارت نفت نیز طرح جامعی را برای تحقق این موضوع تدوین کرد.

هم اکنون با گذشت کمتر از یکسال از ابلاغ این دستورالعمل با اجرای طرحهای موازی همچون ساخت جایگاههای متوسط و کوچک سریع النصب، 2 نازله کردن تلمبه ها، ایجاد مجاری های عرضه در شهرکهای اقماری شهرهای بزرگ، تجهیز جایگاهها به ژنراتورهای برق اضطراری و تخصیص وامهای بدون بهره به بخش خصوصی عرضه سوخت در جایگاه ها در مدت زمان کوتاه تری انجام می شود.

اما در حالی تاکنون جایگاه های جدید بنزین در شهرهای بزرگ کشور ساخته شده است که کماکان مشکلاتی همچون ارزش افزوده بالای قیمت زمین، افزایش بی رویه پلاک گذاری خودروها و ورود آنها به ناوگان حمل و نقل عمومی و عدم مشارکت بخش خصوصی در کند کردن اجرای این طرح عرضه اندام می کند.

خبرگزاری مهر در گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این بخش گزارش می دهد.

جایگاه های موجود پاسخگوی نیازها تا 4 سال آینده هستند

سید نورالدین شهنازی زاده معاون وزیر نفت در گفتگو با مهر با تاکید براینکه ظرفیت سوخت رسانی ایجاد شده در طی 2 سال گذشته، پاسخگوی کلیه نیازهای کشور تا 4 سال آینده و با وجود افزایش سالانه خودروها است، گفت: در سال گذشته در مجموع 171 جایگاه سوخت در تهران راه اندازی شده است.

به گفته این مقام مسئول با ساخت جایگاه های جدید ضمن کاهش زمان سوخت گیری خودروها از 10 دقیقه به 3 دقیقه، صف های کیلومتری پیش روی جایگاه ها نیز از بین رفته است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه جانمایی جایگاه های جدید به گونه ای صورت گرفته است که ترافیک خودروها را در پیش روی جایگاه ها را کاهش می دهد، بیان کرد: برآوردهای صورت گرفته حاکی از آن است که با کاهش صفهای جایگاه های سوخت، سالانه 73 میلیون لیتر صرفه جویی حاصل شود.

400 جایگاه جدید بنزین تا پایان سال می سازیم

فرید عامری مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هم در تشریح برنامه های وزارت نفت برای افزایش تعداد جایگاههای بنزین، اظهار داشت: در حال حاضر تعداد 2 هزار و 408 جایگاه بنزین و 876 جایگاه گازوئیل در سراسر کشور در مدار بهره برداری قرار دارد.

وی از ساخت نزدیک به 400 جایگاه بنزین در استانهای مختلف و به ویژه کلان شهرها تا پایان سالجاری خبر داد و افزود: با ساخت این تعداد جایگاه پیش بینی می کنیم تا پایان امسال تعداد جایگاه های بنزین به حدود 3 هزار باب افزایش یابد.

عامری با اشاره به این موضوع که هم اکنون 206 جایگاه بنزین در هسته مرکزی شهر تهران فعال است، بیان کرد: در این رابطه ساخت 13 جایگاه بنزین و تعدادی جایگاه 2 منظوره سوخت در شهر تهران و حومه در دست ساخت بوده که تعدادی از آنها تا پایان امسال به بهره برداری می رسند.

عدم تناسب بین تولید خودرو و ساخت جایگاه بنزین

به گزارش مهر، پیش از این نیز مرتضی زاغی مدیر سابق منطقه پخش فرآورده های نفتی استان تهران در خصوص آخرین وضعیت تعداد جایگاه های سوخت در شهر تهران، گفته بود: هم اکنون تعداد240 جایگاه بنزین و گازوئیل در تهران فعال است.

وی با اشاره به ساخت 24 جایگاه عرضه بنزین در سال گذشته، تصریح کرد: همچنین از ابتدای امسال تاکنون تعداد 10 جایگاه جدید بنزین در شهر تهران راه اندازی شده است.

این مقام مسئول از راه اندازی 10 جایگاه عرضه بنزین سریع النصب در شهرکهای اقماری تهران همچون شهید محلاتی، امام حسین، لویزان، شهید فلاحی، شهید باقری خبر داد و یادآور شد: در سال گذشته با تبدیل تلمبه های تک نازله به 2 نازله، در مجموع تعداد 600 نازل به ظرفیت سوخت رسانی تهران افزوده شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تناسب بین تعداد خودروها و ساخت جایگاه های بنزین در شهر تهران وجود ندارد، تصریح کرد: هم اکنون روزانه یکهزار دستگاه خودرو در شهر تهران پلاک گذاری می شوند و متناسب با شتاب تولید خودرو امکان ساخت جایگاه بنزین فراهم نیست.

زاغی اعلام کرد: هم اکنون با بهره برداری از جایگاه های جدید ظرفیت سوخت رسانی تهران 50 درصد افزایش یافته است.

به گزارش مهر، از سوی دیگر پیش بینی می شود تا پایان سالجاری تعداد 9 جایگاه جدید و 178 نازل بنزین به ظرفیت سوخت رسانی شهر تهران افزوده می شود.