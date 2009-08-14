توقف استیل آذین و ابومسلم در پایان نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج دیدارهای آغازین هفته دوم لیگ برتر در پایان نیمه نخست به شرح زیر است:
* ابومسلم خراسان صفر - پاس همدان صفر
* استیل آذین تهران یک - صبای قم یک
گلها: محمد غلامی (36) برای استیل آذین و احمد تقوی (22) برای صبای قم
نیمه نخست دیدارهای آغازین هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور با تساوی یک بریک تیمهای استیل آذین و صبای قم و تساوی بدون گل تیمهای ابومسلم مشهد و پاس همدان به اتمام رسید.
