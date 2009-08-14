محاصره نوارغزه مجازات گروهی ملت فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، ناوی بیلای در این گزارش اعلام کرده است: اسرائیل باید شهرک سازی در اراضی اشغالی فلسطین و اخراج ساکنان فلسطینی از منازلشان و تخریب خانه های آنها که همگی اقداماتی غیرقانونی به شمار می روند را متوقف کند.

در بخش دیگر گزارش گفته شده است که دلایل و مدارکی وجود دارد که بی شک از نقض قوانین بین المللی و حقوق بشر در جنگ 22 روزه غزه توسط رژیم صهیونیستی حکایت می کند.

بیلای در ادامه تحقیات آشکار و روشن درباره جنایات رژیم صهیونیستی طبق قطعنامه های بین المللی و در چارچوب حاکمیت قانون و پرداخت غرامت به قربانیان را خواستار شد.

این گزارش به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه و در نشست آتی این شورا که در ماه سپتامبر برگزار خواهد شد، بررسی می شود.

در جنگ 22 روزه در نوار غزه بر اساس آمار وزارت بهداشت فلسطین، 1400 فلسطینی کشته و 5000 نفر زخمی شدند.