استقبال آمریکا از توافق آتش بس طالبان و کابل در زمان انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، در همین رابطه سفارت آمریکا در کابل نشستی را با مسئولان برقراری امنیت انتخابات 20 آگوست برگزارکرده و حمایت خود را از توافقات به عمل آمده اعلام کرده است.

این توافق میان "احمد ولی کرزای" برادر حامد کرزای، رئیس جمهور افغانستان، و رهبران طالبان در جنوب این کشور حاصل شده است.

به موجب این توافق طالبان به نیروهای امنیتی افغانستان اجازه می دهند تا امنیت انتخابات ریاست جهوری و شوراهای ولایتی را تامین کنند. در همین رابطه ناتو ( سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ) نیز خبر توافق دولت افغانستان و طالبان را تائید کرد.

این خبر در حالی منتشر می شود که چندی قبل نیز خبر مشابهی منتشر شده بود اما بلافاصه از سوی طالبان تکذیب شد.

در همین رابطه روز چهارشنبه 20 مرداد برادر حامد کرزای از امکان توافق با برخی فرماندهان طالبان خبر داده بود.

انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در تاریخ 20 آگوست ( 29 مرداد ) برگزار می شود.