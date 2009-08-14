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۲۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۹:۱۱

قهرمانی دوچرخه‌سواری آسیا/

پراش برنز گرفت/ تیم 4 کیلومتر تعقیبی ایران دوم شد

پراش برنز گرفت/ تیم 4 کیلومتر تعقیبی ایران دوم شد

محمود پراش به مدال برنز ماده کایرین بیست و نهمین دوره رقابت‌های دوچرخه‌سواری قهرمانی آسیا در اندونزی دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا امروز (جمعه) در مواد مختلف پیگیری شد. در رقابت‌های امروز ماده کایرین، پراش با 75 امتیاز به مدال برنز دست پیدا کرد. در این ماده رکابزن ژاپنی با 100 امتیاز به مدال طلا رسید و ورزشکار مالزیایی با 85 امتیاز مدال نقره را بر گردن آویخت.

در ماده چهار کیلومتر تعقیبی تیمی، تیم ایران با ترکیب علیرضا حقی، حسین ناطقی، بهنام خسروشاهی و آروین معظمی گودرزی با ثبت زمان 4 دقیقه و 29 ثانیه به مدال نقره رسید. در این ماده تیم چین با زمان 4 دقیقه و 27 ثانیه اول شد و تیم قزاقستان با ثبت رکورد 4 دقیقه و 32 ثانیه عنوان سوم را به خود اختصاص داد.

تیم ایران با ترکیب فرزین عرب، علیرضا احمدی آشجردی و حسنعلی ورپشتی در ماده اسپرینت تیمی نیز به مدال نقره دست یافت. در این ماده، تیم مالزی اول شد و تیم چین مدال برنز گرفت. چینی‌ها و ژاپنی‌ها غالبا در این ماده، جایگاه‌های اول و دوم را به خود اختصاص می دادند.

در ماده دور امتیازی اما نمایندگان کشورمان عملکرد خوبی نداشتند و مهدی سهرابی و امیر زرگری با کسب عناوین هفتم و هشتم به کار خود پایان دادند. در این ماده رکابزنان ازبکستان، ژاپن و هنگ کنگ عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

این مسابقات فردا در بخش استقامت جاده، اسکراچ، اسپرینت انفرادی و آمینیوم (ترکیبی از رشته‌های 200 متر، استقامت، اسکراچ) پیگیری می شود. آروین معظمی بنا به تشخیص مربیان، نماینده ایران در آمینیوم خواهد بود.

بیست و نهمین دوره مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری آسیا از امروز جمعه 23 مردادماه در اندونزی آغاز شده است.

کد مطلب 929437

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