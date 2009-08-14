کریمی بیشتر از استیلی تشویق شد/ جایگاه خبرنگاران در اشغال تماشاگران

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های استیل آذین و صبای قم از هفته دوم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز در ورزشگاه دستگردی اکباتان برگزار شد که حاشیه‌های این دیدار را که تا دقیقه 90 جذابیت‌های خاصی داشت در زیر می خوانید:

* با به ثمر رسیدن گل دقیقه 94 محمد غلامین، مهاجم استیل آذین که با هت تریک این بازیکن همراه بود، تماشاگران حاضر در ورزشگاه دستگردی خوشحالی زاید الوصفی را به نمایش گذاشتند و سر از پا نمی شناختند.

* اغلب تماشاگران استیل آذین از سوی لیدرهای پرسپولیس هدایت می شدند که نقش بسزایی در تشویق بازیکنان استیل آذین و پیروزی این تیم داشتند. حدود 200 نفر از طرفداران صبای قم هم به ورزشگاه دستگردی آمده بودند.

* مسئولان و بازیکنان استیل آذین پس از پایان مسابقه به جشن و شادمانی پرداختند و دومین برد تیم‌شان را جشن گرفتند.

* در حالی که استیل آذین در نیمه اول نمایش ضعیفی داشت به ثمر رساندن گل تساوی این تیم جریان بازی را کاملا تغییر داد و تماشاگران با اشاره مرزبان بی امان به تشویق بازیکنان این تیم پرداختند.

* در طول بازی علی کریمی، کاپیتان استیل آذین بیش از سایر بازیکنان و مربیان این تیم تشویق شد. حمید استیلی هم یکی از چهره‌های محبوب تماشاگران حاضر در ورزشگاه دستگردی بود.

* محمد حسین ضیایی، سرمربی صبای قم در طول بازی بارها با حضور در کنار زمین نسبت به قضاوت محسن ترکی اعتراض کرد.

* حشمت مهاجرانی، بیژن کوشکی، محسن بیاتی نیا، حامد کاویانپور، عزیزالله محمدی و ... از جمله تماشاگران ویژه بازی استیل آذین - صبای قم بودند.

* ورزشگاه دستگردی نسبت به دوره مدیریت سردار آجورلو در باشگاه پاس وضعیت نامناسبی داشت و بسیاری از تماشاگران نسبت به عدم رسیدگی به این ورزشگاه اعتراض داشتند.

* جایگاه خبرنگاران ورزشگاه در اشغال تماشاگران استیل آذین بود و خبرنگاران برای ارسال اخبار خود با مشکل روبرو بودند.

* رنگ پیراهن داور چهارم این مسابقه با پیراهن سه داور حاضر در زمین هماهنگ نبود.

* در پایان مسابقه کنتر برق ورزشگاه دستگردی آتش گرفت که با تلاش پرسنل ورزشگاه و آتش نشانی، آتش خیلی زود مهار شد.