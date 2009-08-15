سیدرضا اکرمی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بهتر بود که احمدی نژاد برای هر وزارتخانه چند گزینه را در نظر می گرفت وآنها را قبل از فرا رسیدن موعد قانونی بصورت غیر رسمی به مجلس معرفی می کرد، اظهار داشت: رئیس جمهور در این حالت می توانست از نظرات کارشناسانه کمیسیون‌های تخصصی برای ارائه لیست وزیران پیشنهادی بصورت رسمی به مجلس شورای اسلامی استفاده کند که اکنون این اتفاق نیفتاده است.



وی در عین حال تصریح کرد: البته به لحاظ قانونی رئیس جمهور دچار قانون شکنی نشده است.



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه احمدی نژاد باید ازافراد صالح ، متعهد ، مجرب و متخصص فارغ از گرایشهای سیاسی آنها برای رشد واعتلای کشور استفاده کند، عنوان کرد: با کمال تاسف کابینه احمدی نژاد ظرفیت استفاده از افراد با گرایشهای دیگر را ندارد به گونه ای که رئیس جمهور دائما بر استفاده از افراد هم فکر خودش تاکید می ورزد.



وی با بیان اینکه هم اکنون در کشور مشکل اجرا ونظارت را داریم، خاطرنشان کرد: اساسا درمورد رئیس جمهور و وزیران مسئله گرایشات سیاسی آنان مطرح نیست، بلکه فقط مسئله مسئله اجرای قانون در کشور است.



این عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در ادامه سخنانش به مسئله انتخابات اشاره کرد وافزود: امروز 2 ماه از برگزاری انتخابات در کشور می گذرد به گونه ای که صحت آن به تائید شورای نگهبان رسیده و مراسم تنفیذ وتحلیف هم انجام شده است که براین اساس پرونده انتخابات باید بسته شود.



وی با اشاره به سخنان برخی ازمسئولان نظام که سعی در باز نگهداشتن پرونده انتخابات را دارند، یادآور شد: این شخصیتها همچنان در حال دامن زدن به بحران انتخابات هستند به گونه ای که اظهار می دارند که این دعواها مربوط به 4 سال گذشته است یا اینکه انقلاب مخملی از خرداد 76 شروع شده است، مطرح کردن چنین مسائلی در این شرایط به مصلحت نظام نیست.



این عضو فراکسیون اصولگرایان متذکر شد: هر مسئله ای که موجب اختلاف بین مسئولان شود و به نوعی به بحران درداخل کشور دامن بزند، مانند نگاه حذفی به برخی از چهره های مطرح سیاسی حتما به نفع ومصلحت نظام نخواهد بود.



اکرمی در پایان تصریح کرد: همه مسئولان وبویژه دولت دهم باید در مسیر خدمت به مردم و رفع گرانی ، تورم و اشتغالزایی گام بردارند.