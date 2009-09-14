پیام ؛ فرودگاه باربری!

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، منطقه ویژه اقتصادی پیام با چهار زیرمجموعه شامل فرودگاه بین المللی، منطقه ویژه، هاب پستی و هواپیمایی پیام در زمینی به مساحت 10 هزارهکتار احداث شده است که حدود 10 درصد از مساحت جزیره کیش نیز بیشتر است.

این منطقه که متعلق به دولت است با وجود احداث و آغاز به کار تا قبل از سال 86 تقریبا بلا استفاده بوده است.

همچنین حدود سه هزار و 600 هکتار از این منطقه تحت عنوان منطقه ویژه اقتصادی پیام آماده پذیرش و استقرار کارخانجات صنعتی است و هم اکنون دو کارخانه تولید دارو و کارخانه تولید مواد اولیه پالایشگاهها در این منطقه مستقر و در حال تولید محصول هستند و 32 شرکت نیز با کسب مجوز و اتمام مرحله احداث و تجهیز در آستانه آغاز به کار هستند.

نزدیکی به پایتخت و وجود فرودگاه بین المللی پیام از مزیتهای منحصر به فرد این منطقه به شمار می رود، ضمن اینکه نزدیکی به پایتخت و وجود فرودگاه بین المللی که امکان صادرات تولیدات این کارخانجات را به داخل و خارج از کشور فراهم می کند، اهمیت این منطقه را دو چندان کرده است.

این منطقه می تواند در کنار ایجاد اشتغال زمینه افزایش صادرات کشور را نیز فراهم کند که این موضوع توجه ویژه مسئولان به این منطقه را طلب می کند.

مجهزترین آزمایشگاه مواد غذایی مکمل دارویی و آرایشی- بهداشتی با مجوز وزارت بهداشت در این منطقه مستقر است اما حدود هزار و 600 کارخانه آرایشی- بهداشتی و غذایی غرب استان تهران از وجود آن اطلاع ندارند و از این پتانسیل فراهم شده، بی بهره اند مدیرعامل منطقه پیام

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج ایجاد زیرساختهای لازم برای رشد این مرکز را ضروری دانست و اظهار داشت: با رویکرد ویژه دولت نهم حدود 400 میلیارد ریال اعتبار به این منطقه تخصیص داده شد و در فاز اول اجرایی، امکاناتی از قبیل آب، برق، فاضلاب و مخابرات فراهم شد اما برای رونق آن کافی نیست.

محمدعلی محبی ادامه داد: در حال حاضر زمینه جذب صنعتگران فراهم شده که امیدواریم با تخصیص اعتبارات بیشتر و ایجاد زیر ساختهای لازم شرایط مطلوبتری برای صنعتگران مهیا شود.

محمدعلی محبی از وجود مجهزترین آزمایشگاه مواد غذایی، مکمل دارویی و آرایشی بهداشتی در این منطقه خبر داد و بیان کرد: مجهزترین آزمایشگاه مواد غذایی مکمل دارویی و آرایشی بهداشتی با مجوز وزارت بهداشت در این منطقه مستقر است اما حدود هزار و 600 کارخانه آرایشی بهداشتی و غذایی غرب استان تهران از وجود آن اطلاع ندارند و از این پتانسیل فراهم شده، بی بهره اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود فرودگاه بین المللی پیام و پتانسیل آن جهت پروازهای بین اللملی خاطرنشان کرد: فرودگاه پیام با وجود دارا بودن استانداردها و شرایط لازم جهت ارائه پروازهای بین المللی تنها به فرودگاهی برای ارسال محموله های پستی و در اکثر موارد صادرات داخلی گل وگیاه و میوه تبدیل شده این در حالیست که این فرودگاه آمادگی ارائه پروازهای بین المللی را دارد.

این مسئول عنوان کرد: همچنین، هم اکنون هواپیماهای آنتونوف 124 و هواپیمای 747 به راحتی در این منطقه عبور و مرور می کنند و در واقع نیازی برای سرمایه گذاری مجدد دراین زمینه نیست.

وی یادآور شد: در حال حاضر پنج هواپیما و دو هلیکوپتر در اختیار داریم که تقویت ناوگان و خرید سه فروند هواپیمای دیگر نیز جزو الویتهای کاری این فرودگاه در سال جاری است.

تنها هاب پستی شرق خاورمیانه در کرج

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام از ایجاد هاب پستی برای اولین بار در شرق خاورمیانه خبر داد و گفت: با مجوز اتحادیه جهانی پست این مرکز تنها مرکز درشرق خاورمیانه است که از مجوزهاب پستی بهره مند بوده و در واقع ایران به عنوان بارانداز کشورهای آسیای میانه، ترکیه،عراق و... است و پست لوجستیک از طریق فرودگاه بین المللی پیام کرج به این کشورها ارسال می شود.

محبی بیان کرد: با استان شدن البرز قطعا باید نگاه ویژه ای به این منطقه معطوف شود تا با راه اندازی فرودگاه و منطقه ویژه اقتصادی پیام شاهد رونق این مرکز و به تبع آن شهرستان کرج در صنعت و حتی جذب گردشگر باشیم، ضمن اینکه راه اندازی فرودگاه بین المللی پیام گردشگران بسیاری را جذب این منطقه و حضور در شهرستان کرج می کند.

توسعه و همگانی شدن فرودگاه پیام ضروری است

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر توسعه وهمگانی شدن فرودگاه پیام کرج را ضروری دانست و بیان کرد: میلیاردها ریال بودجه صرف احداث و تجهیز این فرودگاه شده اما از ظرفیتهای آن برای ارائه خدمات بیشتر به مردم استفاده مناسب نمی شود.

عزیز اکبریان خاطرنشان کرد: به تازگی به هیئت دولت پیشنهاد شده که این فرودگاه از حالت اختصاصی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خارج و به فرودگاه عام تبدیل شود.

وی افزود: نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی این موضوع را بصورت جدی پیگیری می کنند.

به رغم بی مهریها منطقه ویژه اقتصادی پیام از پتانسیلهای اقتصادی بالایی برخوردار است

به هر روی به نظر می رسد به رغم تمامی بی مهریها نسبت به منطقه ویزه اقتصادی پیام، این منطقه از پتانسیلهای اقتصادی بالایی برخوردار است که در صورت توجه ویژه به آن و خارج کردن این منطقه از انحصار مخابرات و تبدیلل فرودگاه پیام به یک فرودگاه عام، علاوه بر رونق این منطقه در زمینه حمل و نقل هوایی با جذب سرمایه گذاری در این منطقه، ساکنان غرب استان تهران نیز از فواید وجود این فرودگاه در جوار خود بهره مند شوند.