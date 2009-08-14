مقاومت لبنان از همیشه قوی تر و فعال تر است

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ یزبک نماینده سید حسن نصرالله دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی لبنان که در مر اسم اختتامیه نخستین جشنواره بین المللی جایزه بزرگ مقاومت اسلامی در تهران حضور داشت، طی سخنانی از برپا کنندگان این جشنواره تشکر کرد و سلام و درود سرور مقاومت که در چنین روزی با عظمت و شجاعت در برابر زیاده طلبی و غرور اسرائیل ایستاد را تقدیم حاضران کرد.

وی با اشاره به این گفته رایس وزیر خارجه سابق آمریکا که "خاورمیانه به دنبال تولد وضعیت جدیدی است"، گفت: جهان استکبار از اسرائیل حمایت می کرد اما با ایستادگی مقاومت اسلامی و پیروزی که در لبنان شکل گرفت، این طرح آمریکایی از بین رفت.

یزبک گفت: این پیروزی هدیه ای برای مردم فلسطین و ملت های ایران و لبنان و همه آزادگان جهان بود.

نماینده سید حسن نصر الله خاطرنشان کرد: مقاومت اسلامی توانست پیروز شود که این به خاطر حمایت کسانی بود که در کنار این مقاومت ایستادند.

یزبک گفت: فلسطین حق مطلق و اسرائیل شر مطلق است. جمهوری اسلامی همواره از مقاومت حمایت کرده و جنبش مقاومت را در آغوش گرفته است. این حمایت ها بود که جنگ تموز توانست معادله ها را تغییر دهد.

وی تاکید کرد: مقاومت به خاطر حکمت رهبر و ملتش و کسانی که از ما حمایت کردند توانست توطئه ها را از بین ببرد.

وی یادآور شد: امروز لبنان از همیشه قوی تر است و جنگ تبلیغاتی علیه ما شکل گرفته و اسرائیل مرتباً به حریم هوایی ما تجاوز می کند به گونه ای که تهدید می کند و قوانین را زیر پا می گذارد و می خواهد ترس را در دل ملت ما بکارد.

یزبک خاطرنشان کرد: اما ما به او آموختیم که از همیشه قوی تر هستیم و اگر دیوانگی دیگری مرتکب شوند خواهند دید سرنوشت سیاه تری از جنگ تموز در انتظارشان خواهد بود زیرا امروز مقاومت فعال تر و با امکانات بیشتری وارد خواهد شد.

نمیانده جنبش مقاومت اسلامی لبنان خاطرنشان کرد: اگر امروز اسرائیل هوس جنگ کند، جنگ را به داخل اسرائیل خواهیم کشاند ، ما به حمایت کشورهای مسلمان دلگرم هستیم و هیچ راه حلی برای مبارزه با اسرائیل جز مقاومت وجود ندارد .

یزبک در پایان قضیه فلسطین را اسلامی عربی خواند و ابراز امیدواری کرد هرچه زودتر آزادی فرا برسد و فلسطینی ها به سرزمین خود بازگردند.