سئول درصدد تجدید سیاستهای خود در قبال کره شمالی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی اعلام کرد که " لی میونگ باک" درصدد تجدید روابط سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی خود برای افزایش صلح در شبه جزیره کره است.

رئیس جمهوری کره جنوبی این اظهارات را در سخنرانی روز شنبه خود برای گرامیداشت روز استقلال این کشور بیان کرد.

این درحالیست که به دنبال آزمایشهای موشکی اخیر پیونگ یانگ، کره جنوبی با خرید سلاح و تجهیزات نظامی به ارزش 100 میلیارد یورو، خود را برای مقابله با حمله احتمالی همسایه شمالی آماده می کند.

طبق اعلام منابع دولتی کره جنوبی این کشور در سال آینده و در راستای برنامه دفاعی جامع خود اقدام به خرید شماری از هواپیماهای جاسوسی به ارزش هشت میلیارد ووان می کند. سئول همچنین 64 میلیارد ووان برای خرید بمبهای قدرتمند که قادر به انهدام اهدافی در عمق 30 متری زمین هستند، هزینه خواهد کرد.