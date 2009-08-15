بحران آب در مرکز آب!/ روستاییان کهگیلویه و بویر احمد تشنه لب اند

حضور جمعی از عکاسان که برای عکاسی به برخی مناطق روستایی استان سفر کرده بودند باعث شد وضعیت نگران کننده مردم این مناطق کشف شود.

خبرنگار مهر به دنبال اطلاع رسانی این گروه از عکاسان که مسئول شده بودند پیام روستاییان را به مسئولان برسانند به محل روستا مراجعه کرد و از نزدیک شاهد وضعیت اسفبار این روستاها به جهت تامین آب بود.

روستاییان که با دیدن خبرنگار و قبل از آن عکاسان بارقه امیدی در دلشان ایجاد شده بود آنها را قسم دادند که سلام آنها را به مسئولان برسانند و پیام، درد و حرفهایشان را به مسئولان اطلاع دهند.

یکی از سکنه روستا در حالی که قسم می داد حرفهایش به گوش مسئولان برسد گفت: به خاطر خشکسالی پیاپی و پاییز و زمستان کم بارش سال گذشته مردم اغلب روستاهای استان با مشکل کمبود آب روبرو شده اند که این فشار در منطقه لوداب به حداکثر خود رسیده است.

وی افزود: چندی پیش یک گروه برای عکاسی به روستای ما آمدند و ما خیلی خوشحال شدیم که شاید مشکلمان حل شود و حالا هم امید داریم که شما شرایط بد ما را به مسئولان یادآورشوید.

یک روستایی دیگر اظهار داشت: اغلب چشمه های آب در این مناطق خشک شده اند بر این اساس مقدار کم آب موجود سهمیه بندی می شود به این صورت که به ترتب لیست در ساعت مشخص هر خانواده حق دارد تعدادی ظرف 20 لیتری آب برای مصارف بهداشتی و شرب بردارد که این مقدار آب برای خانواده های پر جمعیت روستایی و احشام و کشاورزی بسیار کم است و همین مقدار کم آب هم روز به روز کاهش می یابد.

وی اضافه کرد: مردم با طی کیلومترها راه با پای پیاده یا با الاغ به محل تقسیم آب می آیند و ظروف پلاستیکی خود را پر می کنند که چون آب در ظروف پلاستیکی حمل می شود وقتی زیر نور مستقیم آفتاب به مقصد می رسد، بو می دهد.

حسن رشیدی یادآور شد: بر اثر خشکسالی بسیاری از زمینهای کشاورزی در این مناطق زیر کشت نرفته و موجب بیکاری مردم و بی رونقی در روستاها شده است.

وی بیان داشت: همچنین گرد و غبار عربی نیز چهره درختان را پوشانده است و این باعث شده گیاهان تبادل هوا نکنند و اغلب محصولات ما نیز قابل مصرف نیست.

رشیدی یادآور شد: این مشکل مختص ما نیست و مردم در روستاهای همجوار وضعشان از این نیز بدتر است.

خبرنگار مهر علاوه بر روستاهای یاد شده در روستاهایی مثل "آب مورد"، هفت روستای "کمک"، "ده سوخته" و تاک سیاه لوداب و روستاهای "ده سوخته" به پایین تا مرز "چاروسا" نیز این مشکل را دید و همه جا با مردمی روبرو شد که همه یک پیام و یک در خواست و یک نیاز اساسی و مهم داشتند و آن آب بود.

پس از انتخابات ها فراموش می شویم

یکی از سکنه روستای ده سوخته نیز به خبرنگار ما گفت: همه ما درخواست کمک داریم. سلام ما را به مسئولان برسانید و بگویید مثل زمان انتخابات به ما سر بزنند!

بیگی خاطرنشان کرد: همه مردم گلایه دارند که "چرا جاده های ما فقط در زمان رای گیری پرتردد می شوند. چرا ما باید از رایمان کمتر ارزش داشته باشیم. متاسفانه در برخی موارد فقط رایمان است که ارزش دارد و خودمان زود فراموش می شویم اگر وضع به همین منوال باشد ما دام و زندگیمان را از دست می دهیم".

وی تصریح کرد: دولتمردان وظیفه دارند که این مشکل را به طور جدی بررسی و آن را حل کنند. البته تانکرهای مرتب از سوی آب و فاضلاب روستایی به این روستاها آبرسانی می کنند اما این جوابگوی حجم روستاها و نیاز مردم نیست و باید اقداماتی اساسی صورت گیرد.

بیگی اظهار داشت: مسئولان با حفر چاههای عمیق و ایجاد سدها و یا آبرسانی از مسیرهای دور دست و پر آب مشکلات این مردم را در میان مدت و دراز مدت حل کنند.

یک روستایی دیگر گفت: مادر پیر من نیز پا به پای خانواده ام برای آوردن آب زحمت می کشد و تمام زندگی و زمان روزانه ما برای تهیه آب می گذرد و اصلا به کار دیگری نمی رسیم.

وی که ساکن روستای آب مورد است یادآور شد: شما تصور کنید چند روز دیگر که ماه روزه است ما برای آوردن آب چه باید بکنیم یا باید ترک فریضه کنیم که توان آب آوردن داشته باشیم که نمی شود یا باید با لب تشنه دنبال آب برویم و زیر آفتاب سوزان با زن و بچه اسیر باشیم.

کمانه پیشنهاد داد: یکی از مسئولان یکروز در ماه رمضان با آنها زندگی کند و ببیند آیا راضی می شود زن و فرزندش و مادر پیرش با لب تشنه و روزه داری کیلومترها برای آب آوردن زیر آفتاب سوزان تابستان بروند و بیایند؟

تداوم وضعیت موجود مهاجرت به شهرها را افزایش می دهد

یکی از عکاسانی که برای تهیه عکس به این روستاها سفر کرده بود نیز با تایید وضعیت اسفبار روستاییان گفت: اگر مشکل آب آنان مرتفع نگردد مهاجرت روستاییان به سمت شهرهای استان گسترش می یابد و این عواقب بدی را به همراه دارد.

حسن غفاری با بیان اینکه خشکسالی بیشترین لطمه را به روستاییان جنوب کشور وارد کرده است افزود: روستاییان اقشار تولید کننده جامعه ما هستند که بدون توقع گوشت، چرم، لبنیات و محصولات کشاورزی ما را تولید می کنند و از دولت توقع دارند.

وی عنوان کرد: این روستاها همیشه اینطور نبوده اند و هر سال نشاط و فعالیت در این روستاها وجود داشت و به تولید محصولات کشاورزی و دامی می پرداختند اما الان شرایط زندگی در آنجا سخت است و دولتمردان باید چاره ای بیندیشند.

این کارشناس ارشد عکاسی با بیان اینکه عکس ها سخن می گویند و با مخاطب حرف می زنند، یادآور شد: در یک عکس وقتی صف طولانی از مردم را می بینید که برای تامین آب ایستاده اند چه چیزی به ذهن ها خطور می کند؟

وی که به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بود خطاب به مسئولان گفت: ای مسئول محترم آب حداقل خواسته و نیاز اهالی روستاییان لوداب و دهها روستای دیگر دارای این مشکل است. شما را به خدا فکری بکنید.

در حالی بحران آب روستاهای این استان را فرا گرفته است که سالانه بالغ بر هشت میلیارد متر مکعب آب شیرین روان از استان خارج می شود.