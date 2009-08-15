لطف الله فروزنده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فراخوان عمومی رئیس جمهور مبنی بر استفاده از نظرات کارشناسی افراد برای کابینه دهم، اظهار داشت: اصولاجمعیت ایثارگران اعتقادی به ارائه لیست به احمدی نژاد در خصوص انتخاب وزیران پیشنهادی ندارد.



وی با بیان اینکه توصیه جمعیت ایثارگران به مجلس ودولت ، مبنا قرار دادن معیارهایی همچون تدین، تعهد، تخصص، پاک دستی وداشتن سابقه روشن انقلابی درافرادی است که بعنوان وزیرپیشنهادی در دولت دهم معرفی می شوند، عنوان کرد: تنها دغدغه جمعیت ایثارگران مبنا قرار دادن این معیارها توسط رئیس جمهور ومجلس در انتخاب وزیران دولت دهم است.



این فعال سیاسی با اشاره به سخنان رئیس جمهور در جمع اعضای فراکسیون اصولگرایان ، گفت: رئیس جمهور اعلام کرد که افرادی را بعنوان وزیر در کابینه دهم انتخاب خواهد کرد که این افراد علاوه بر داشتن معیارهای ذکر شده ، هماهنگی مورد نظررا با وی بعنوان رئیس دولت دهم داشته باشند.



وی مشورت را امر پسندیده ای دانست که باید حتما مورد توجه رئیس جمهور قرار گیرد وتصریح کرد: احمدی نژاد بایستی با مقام معظم رهبری در انتخاب وزیران بویژه وزیران کلیدی مشورت نماید چراکه اساسا استفاده ازنظرات رهبری در موفقیت عملکرد رئیس جمهور در آینده موثرخواهد بود.



قائم مقام جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی افزود: شک ندارم که احمدی نژاد بعنوان فردی اصولگرا با رهبر معظم انقلاب در انتخاب برخی از وزیران مشورت خواهد نمود.



فروزنده با بیان اینکه همه مسئولان موظف به حفظ وحدت حول محور ولایت مداری وقانونگرایی در نظام هستند، متذکر شد: دولتمردان باید در راستای حرکت جامعه به سمت آرامش تلاش نمایند وخدمت به مردم را سرلوحه کارهای خود قرار دهند.