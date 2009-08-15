چهار تیم در کورس قهرمانی تکواندو نونهالان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، دراین دوره از مسابقات تکواندوکاران 28 استان در قالب 30 تیم روز جمعه در تالار انقلاب شهرستان کرج به رقابت پرداختند. استانهای یزد ، مرکزی و کردستان تنها غایبان این دوره از مسابقات هستند.

در اولین روز این مسابقات سید محمد پولادگر که به تازگی از کره جنوبی برگشته در سالن حاضر شد و مسابقات را از نزدیک تماشا کرد.

در پایان روز نخست این مسابقات که مبارزات اوزان فرد برگزار شد تیم های کرج الف ، توابع تهران ، بوشهر و تهران با کسب بیشترین مدال و امتیاز در کورس قهرمانی قرار داشته و امروز باید برای کسب عناوین نخست تلاش کنند.

نتایج کامل روز نخست :

وزن اول: 1- سینا میرزایی (توابع تهران)2- حسین حیدری(زنجان)3- سید شهاب الدین حسینی (تهران) و عطل ملک پور(آ. غربی)

وزن سوم:1- فرزان آشورزاده(مازندران)2- مهدی خمیس آبادی(تولع تهران)3- میلاد نوری زاده (گیلان) و کمیل دل پاک(آ.شرقی)

وزن پنجم: 1- پوریا افسار(کرج الف)2- عارف حق نیا(گیلان) 3- حسین بازیاری(بوشهر) و حمید باقری(قم)

وزن هفتم:1- علی خالدی(تهران) 2- محمدرضا رسولی(کرج الف) 3- رضا میرزایی(خراسان رضوی) و احمدرضا احمدی(کرمانشاه)

وزن نهم:1- سید احسان محمدی(بوشهر) 2- سعید رجبی(آ.شرقی)3- امیر رضا چیت ساز(اصفهان) و سید رضا ساداتی(مازندران).