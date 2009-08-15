وی در ادامه افزود: البته این امر مستلزم برنامهریزی جامع، مطلوب و مدیریت هوشمندانه و کارآمد است. بر این اساس دستورالعمل ویژه برنامههای ماه رمضان بر اساس هفت محور تنظیم و به مراکز ابلاغ شد. این دستورالعمل به این ترتیب است ایجاد تفاوت محسوس شنیداری و دیداری در قالب و محتوا و تسری شخصیت معنوی در جداوال پخش صدا و سیمای مراکز و تمامی برنامهها. استفاده مناسب از تواشیح، نغمات مذهبی، موسیقیهای سنتی و مقامی فاخر.
موسویمقدم با اشاره به دیگر محورهای برنامههای ماه رمضان مراکز استانها گفت: تهیه مستند و گزارشهای جذاب از آئینهای رمضان و جلب مشارکت معنوی و ترغیب مردم، ایجاد و انتقال ابتهاج روحانی با ارائه برنامههای مفرح به منظور انعکاس نشاط رمضانی، استفاده از ادبیات ساده و ارتباط صمیمی در برنامهها و پرهیز از پرداخت مفاهیم دشوار، پیروی از باورهای عمومی و احترام به رویکرد عاطفی مردم و ایجاد ارتباط مفهومی و منطقی در قالب محتوای برنامهها رویکردهای تولید برنامه است.
معاون امور مجلس و استانهای صدا و سیما درباره پخش مجموعههای نمایشی در ماه رمضان گفت: تمام شبکههای استانی صدا نمایشهای سریالی یا تک قسمتی با محوریت مضامین اخلاقی و معارفی تهیه کرده و در این ایام پخش میشود. شبکههای سیمای استانی هم با هماهنگیهای انجام شده با شبکههای سراسری و شبکه تهران فیلمها و مجموعههای متنوع پخش میکنند.
وی درباره ویژه برنامههای سحر و افطار صدا و سیمای مراکز استانها افزود: هر یک از شبکههای استانی با توجه به متفاوت بودن افق شرعی در تمامی استانها ویژه برنامههای افطار و سحر را تهیه و پخش میکنند. بنابراین میتوان ماه رمضان را به بهار برنامهسازان مراکز استانها تعبیر کرد. در مجموع برنامههای سحر و افطار صدای مراکز بیش از شش هزار دقیقه و سیمای مراکز سه هزار و شصد دقیقه است.
موسویمقدم درباره ویژگی برنامههای رمضان امسال نسبت به گذشته گفت: به استثنای مناسبتهایی چون طرح اطعام و اکرام، شبهای قدر، روز جهانی قدس و عید فطر، رمضان امسال با مناسبتهای مهم و ملی دیگری همچون هفته دولت، هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس تقارن یافته است. به همین دلیل از ماهها پیش مراکز استانها در اندیشه تهیه برنامههای مناسب بودهاند. بنابراین تنوع برنامههای مناسبتی در این ماه بسیار زیاد است که امیدوارم تلاش همکاران با رضایت مخاطبان همراه باشد.
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