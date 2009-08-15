به گزارش خبرنگار مهر، با مشخص شدن فیلم‌های اکران عید فطر سرنوشت نمایش فیلم‌ها در یکی از مهمترین فصل‌های اکران سینمای ایران مشخص شد. در سال‌های اخیر و با رونق اکران فیلم‌ها پس از ماه رمضان اکران عید فطر در جدول نمایش فیلم‌ها جایگاه ویژه یافته است و بیشتر تهیه‌کنندگان و پخش‌کنندگان مایلند فیلم‌هایشان را در این مقطع روی پرده بفرستند.

یکی از امتیازهای اکران‌ عید فطر در سال‌های گذشته نمایش فیلم‌های متنوع و مختلف بوده است، فیلم‌هایی که هر یک به تنهایی جذابیت فراوانی برای تبدیل شدن به یک فیلم پرفروش دارند اما در کنار هم قرار گرفتن این فیلم‌ها فضای رقابتی مناسبی برای سینمادوستان فراهم کرده است.

امسال پنج فیلم بخت نمایش عمومی در اکران عید فطررا به دست آورده‌اند. اما همزمانی عید فطر با مهرماه که زمان بازگشایی مدارس و دانشگاهها است، احتمالا شرایط ویژه‌ای را فراهم می‌کند. دانشجویان می‌توانند مخاطب بالقوه‌ای برای فیلم‌ها باشند ودر فروش فیلم‌هایی که با نگاه و آثارآنها همخوانی دارد تعیین‌کننده باشند.

از میان آثاری که عید فطر امسال روی پرده می‌روند، "دو خواهر" و "زندگی شیرین" متعلق به سینمای عامه‌پسند هستند و برای رونق دادن به سالن‌هایی اکران می‌شوند که قرار است میزبان علاقمندان سینمای مفرح و تجاری باشند. "دو خواهر" به کارگردانی محمد بانکی با بازی محمدرضا گلزار و نیکی کریمی می‌تواند پرفروشترین فیلم اکران عید فطر باشد.

بهرام رادان و لیلا حاتمی در "بی‌پولی"

گلزار مدت‌ها است فیلمی پرفروش روی پرده نداشته و دیدن چهره ستاره محبوب سینمای تجاری با گریمی متفاوت در این فیلم می‌تواند عامل فروش "دو خواهر" باشد. الناز شاکردوست، حامد کمیلی، بهنوش بختیاری، پوراندخت مهیمن و احمد پورمخبر دیگر بازیگران فیلم هستند و داستان درباره جوانی است که همزمان با دو خواهر در چهره‌های متفاوت ارتباط برقرار می‌کند.

تعدد ستاره‌های این کمدی یکی از امتیازهای آن در جذب مخاطب است. بانکی در دهه 70 فیلم‌های پرفروشی را تهیه‌ می‌کرد که مایه اکشن داشتند و بیشتر در شهرستان‌ها می‌فروختند تا در سینماهای تهران. بانکی بازیگری و تهیه‌کنندگی فیلم‌های "علف‌های هرز"، "تهاجم"، "حامی"، "مرد کوچک"، "شاهین طلایی"، "کمینگاه" و... را تجربه کرده است.

در نیمه دهه 80 بانکی با توجه به فضای جامعه و رونق فیلم‌های کمدی و ملودرام فیلمی را کارگردانی کرده که متناسب با بازار و ذائقه تماشاگر این روزهای سینمای ایران است. فیلم تازه او که دستمزد بالایی برای ستاره‌های اصلی‌اش پرداخته می‌تواند معادلات سینمای ایران در فضل پائیز را تغییر بدهد.

"زندگی شیرین" به کارگردانی قدرت‌الله صلح ‌میرزایی یکی دیگر از فیلم‌های اکران عیدفطر است، صلح‌ میرزایی در این سال‌ها چهره شاخصی در سینمای تجاری بوده، کارگردانی که فیلم‌های کم هزینه اما پرمخاطب ساخته و توانسته از این طریق بخشی از تهیه‌کننده‌ها را با خود همراه کند.

"زندگی شیرین" می‌تواند موفقیت فیلم‌ "شاخه گلی برای عروس" را برای این کارگردان تکرار کند، به ویژه که صلح‌ میرزایی این بار هم سراغ جواد رضویان رفته تا نقش اصلی فیلمش را بازی کند. "زندگی شیرین" داستان زندگی یک بازیگر کمدین معروف سینما و مشکلاتی است که برای او به وجود می‌آید.

موضوع فیلم و حضور رضویان در نقشی نزدیک به زندگی خودش یادآور فیلم پرفروش "توفیق اجباری" است و باید دید صلح ‌میرزایی می‌تواند با این ستاره تلویزیونی رکورد فیلم محمدحسین لطیفی را بشکند. در سال‌های اخیر بخشی از فیلم‌های سینمایی در انحصار ستاره‌های طنزهای شبانه بوده و "زندگی شیرین" هم یکی از آنها است. بهاره افشار، علی صادقی و افسانه پاکرو دیگر بازیگران فیلم هستند.

اما سینمای ایران سه فیلم دیگر هم برای اکران نوروز دارد، "بی‌پولی" به کارگردانی حمید نعمت‌الله، "تردید" به کارگردانی واروژ کریم‌مسیحی و " کتاب قانون" به کارگردانی مازیار میری که دو فیلم اول در جشنواره بیست و هفتم روی پرده رفته‌اند و فیلم سوم برای نخستین‌بار عید فطر اکران می‌شود.

"بی‌پولی" یک کمدی اجتماعی مفرح و خلاقانه است با بازی بهرام رادان، لیلا حاتمی، بابک حمیدیان، امیر جعفری و حبیب رضایی. یک فیلم گرم و پراز جزئیات که تصویری از زندگی طبقه متوسط شهری ارائه می‌دهد و به دلیل جذابیت‌هایی که دارد برای مخاطب شیرین است.

"تردید" دومین فیلم کریم‌مسیحی مانند "بی‌پولی" در جشنواره بیست و هفتم فجر تحسین شد، هم داوران آن را پسندیدند و هم طیفی از منتقدان. پس می‌توان انتظار داشت فیلم در اکران عمومی بخشی از مخاطبان جدی سینما را با خود همراه کند. بهرام رادان نقشی متفاوت در "تردید" دارد و بازی حامد کمیلی از ویژگی‌های مثبت فیلم است. کمیلی هم مانند رادان ستاره دوفیلمی اکران فطر است.

ترانه علیدوستی، مهتاب کرامتی و علیرضا شجاع‌نوری دیگر بازیگران دومین فیلم این کارگردان و تدوینگر سرشناس هستند. "تردید" که اقتباسی از "هملت" است شباهت‌هایی به "پرده آخر" فیلم اول این کارگردان دارد، اما فیلم نشان می‌دهد که کریم‌مسیحی در این سال‌ها تغییر کرده است و تلاش کرده وامدار تجربه موفق قبلی نباشد.

به بهانه اکران "کتاب قانون" می‌توان به تماشای پرویز پرستویی نشست که مدتی است فیلمی از او در سینماها به نمایش درنیامده است. چهارمین فیلم میری داستان یک دیپلمات ایرانی است که با یک زن مسیحی ازدواج می‌کند و با او به ایران می‌آید. دارین حمسه بازیگر لبنانی نقش اصلی زن را در این فیلم بازی می‌کند.

"کتاب قانون" فضایی متفاوت دارد و به مسائل اجتماعی می‌پردازد. مازیار میری تا به حال فیلم پرفروشی در کارنامه‌اش نداشته است، اما "کتاب قانون" این قابلیت را دارد که به اولین فیلم پرفروش این کارگردان تبدیل شود. پرستویی نوروز امسال فیلم سینمایی "بیست" را روی پرده داشت او در "کتاب قانون" سیمایی متفاوت با "بیست" به نمایش می‌گذارد.