جهانگیر جهانگیری درباره زمان اکران این فیلم به خبرنگار مهر گفت: از زمان اکران عمومی فیلم اصلا راضی نیستم. ولی به هر حال انتخاب این زمان به نظر تهیه کننده و پخش کننده اثر بستگی دارد. با نزدیکی به ماه رمضان فروش تمامی فیلمها افت می کند. البته با توجه به این شرایط فروش معمولی داریم و به نوعی راضی کننده نیست.

وی افزود: اگر ما زمان بهتری در اختیار داشتم من مطمئن بودم "چمشک" 600 میلیون فروش داشت اما با وجود این وضعیت ما حدود 300 میلیون بیشتر فروش نمی کنیم.

جهانگیری در ارتباط با شباهت این فیلم با "ملودی" کار قبلی خود عنوان کرد: این فیلم با "ملودی" قابل مقایسه نیست. "چشمک" به لحاظ ساختار، موضوع و داستان کاملا متفاوت و یک کار کمدی موقعیت است. این فیلم از فیلمنامه خوبی برخوردار بود که البته تا حدودی برای ساخت ان را بازنویسی کردم. "غریبه ای در شهر" کار جدید من نیز از چنین فضایی برخوردار است.

وی درباره فعالیت خود در ژانر کمدی گفت: به عقیده من با توجه به شرایط موجود مشغله فکری مردم بیشتر از گذشته است به همین دلیل کمتر مخاطبی به دیدن فیلمهایی جنایی و یا تلخ اجتماعی می رود. به همین دلیل در سالهای اخیر سینمای کمدی رونق گرفته است. البته فیلمسازانی که در این حوزه فعالیت می کنند باید بدانند که مرز ابتذال با کمدی بسیار نزدیک است و باید این موضوع را مدنظر قرار دهند.

جهانگیری ادامه داد: سینما از جهاتی مفهوم سرگرمی و تفریح دارد به همین دلیل ترجیح دادم در این شرایط مخاطب در دو ساعتی که به دیدن فیلم می آید لذت ببرد تا از مشکلات خود حتی در زمان کوتاه دور شود.

وی درارتباط با حضور بازیگران در فیلم "چشمک" عنوان کرد: بازیگران فیلم براساس توانمدیهایشان انتخاب شدند. با تعدادی از آنها من پیش از این نیز همکاری داشتم. وقتی قرار است فیلمی در ژانر کمدی ساخته شود ما از بازیگرانی استفاده می کنیم که در این نوع سینما شناخته شده هستند. به همین دلیل با واژه کلیشه شدن بازیگران من کاملا مخالف هستم. زیرا این افراد توان بازی در نقشهای کمدی را دارند و ما نمی توانیم از بازیگر دیگری استفاده کنیم.

جهانگیری افزود: سرمایه گذار و یا تهیه کننده هر اثری همیشه به برگشت سرمایه خود فکر می کند. به همین دلیل ما در انتخاب بازیگران و حتی سناریو کار این موضوع را لحاظ کردیم. "چشمک" یک فیلم خانوادگی است که مخاطب خود را راضی می کند.

دراین فیلم که اکران عمومی آن از 14 مرداد ماه در گروه سینمایی عصر جدید آغاز شده است اکبر عبدی، افسانه بایگان، حدیث فولادوند، رضا رویگری، یوسف تیموری، ارژنگ امیرفضلی، رابعه اسکویی، آتش تقی‌پور، مینا جعفرزاده، ماندانا حیدری، هستی حیدری راد، آرمان صورتگر و عباس محبوب بازیگران این فیلم هستند.

سایر عوامل تولید"چشمک"عبارتند از فیلمنامه‌نویس: اشرف غلامی، فیلمبردار: محمد اکبری‌پرست، صدابردار: مهدی دارابی، طراح گریم: محسن ملکی، طراح صحنه: شازده احمدی، آهنگساز: کورش صرافها، صداگذار: فریدون خوشابافرد، عکاس: بهروز صادقی، تهیه‌کننده: منصور حیدری و مجری طرح: سپاس فیلم.