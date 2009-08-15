مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

تاریخ اعلام نتایج آزمون کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

نامه جمعی از نمایندگان در حمایت از معرفی دوباره برخی وزرای دولت

دیدار 2 نماینده با تاج زاده، ابطحی و عطریانفر در اوین

اعتماد:

طی نامه ای اعلام شد: درخواست دستغیب برای تشکیل جلسه خبرگان

گفتگو با منوچهر منطقی؛ ورشکستگی ایران خودرو بحثی سیاسی بود

مراسم معارفه جانشین شاهرودی به تعویق افتاد

اعتماد ملی :

کروبی: سکوت هرگز

حمله هماهنگ ائمه جمعه تهران، قم و مشهد به کروبی

اکبر ترکان معاون وزیر نفت در دولت نهم؛ احمدی نژاد اصلا برنامه ای ندارد

ایران :

استقبال سرمایه گذاران از بازار سرمایه؛ بورس در 5 ماه 28 درصد سود داد

عطریانفر: آماده مناظره با سران اصلاحات هستم

یک مقام آموزش و پرورش اعلام کرد: شرایط افزایش حقوق فرهنگیان براساس مدرک تحصیلی

ابرار:

عضو ارشد جامعه روحانیت: انگ زدن به چهره های شاخص نظام مشکلی را حل نمی کند

عیادت آیت الله هاشمی رفسنجانی از عبدالعزیز حکیم

یک نماینده: تلاش برای حذف شخصیت های برجسته انقلاب ظلم به نظام است

امامان جمعه مشهد و قم خواهان محاکمه کروبی شدند

ابتکار:

ائمه جمعه خواستار شدند: برخورد مناسب با کروبی

محمد هاشمی مدعی شد: آیت الله، روزهای سختی را می گذراند

تعویق مراسم تودیع و معارفه روسای قوه قضائیه

دیدار 3 ساعته نمایندگان مجلس با تاج زاده در زندان

اطلاعات:

سلطانیه: نگران اسرائیل نیستم هیچکس جرأت اقدام علیه ایران را ندارد

افزایش 100 درصدی بهای نان فانتزی

دریافت هرگونه وجه درمطب، خارج از ویزیت تعیین شده غیرقانونی است

گشایش جشنواره بین المللی جایزه بزرگ مقاومت اسلامی

تفاهم:

پیش از رسیدن ماه مبارک رمضان؛ بهای میوه افزایش یافت

دولت شش ماه دوم سال را چگونه خواهد گذراند؟ تدبیر با کسری

جهان در سیطره آنفولانزا؛ اپیدمی شدن بیماری با بارندگی های موسمی

تهران امروز:

خطبه های تهران، قم و مشهد علیه نامه جنجالی

معجزه فوتبال و کاری که سیاستمداران نتوانستند

با ارائه طرحی به آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ ایران خواستارممنوعیت حمله به تاسیسات هسته ای شد



جام جم :

بانک های خصوصی اوج می گیرند

تونل توحید دقت فدای سرعت

دارندگان القاب علمی تقلبی در روزنامه ها معرفی می شوند

جوان:

به نبال ارسال پیغام های شفاهی کشورهای غربی صورت می گیرد؛ نامه اروپا به احمدی نژاد برای مذاکره بزرگ

لاریجانی: جوسازی کروبی مسیر ما را عوض نمی کند

جمهوری اسلامی:

پاسخ لاریجانی به کروبی؛ مستندات ارایه کنید تا رسیدگی شود

رئیس کمیسیون عمران مجلس: کارشکنی های دولت با اختصاص بودجه به مترو همچنان ادامه دارد.

شورای پول و اعتبار خواستار استقلال بانک مرکزی شد

حمایت:

ایجاد تغییرات اساسی نتیجه یک دهه تلاش آیت الله هاشمی شاهرودی

ارتقای ایران در جایگاه اوپک

ثبت نام محجوب در کتاب گینس

کمک دولت به شهرداری ها در لایحه هدفمند کردن یارانه ها

حیات نو:

بانک مرکزی تهران اعلام کرد: گوشت قرمز و برنج گران شد

بحران «سهام عدالت» در پیش است

روزهای سخت «مرد بحران»

حزب الله:

رونمایی تمبر انتخابات دهم درحضور رهبری

معارفه رئیس جدید قوه قضائیه به تعویق افتاد

یک تا پنج درصد داروهای کشور تقلبی است

عربستان نمادهای مذهبی شیعیان را جمع آوری می کند

خبر:

یک گل و 2 پاس گل برای دومین برد استیل آذین؛ پرسپولیس در حسرت کریمی

زندان در انتظار دکتر و مهندس های قلابی

جمعه ها حکم صادر نمی شود؛ سعید لو: بازهم پنج روز دیگر صبر کنید

خراسان:

گزارش کمیته ویژه مجلس از جزئیات گفتگو با تاج زاده، عطریانفر و ابطحی

رئیس انجمن داروسازان: دیوان عدالت اداری حق فنی داروخانه ها را لغو کرد

آمارهای متفاوت درباره انحراف بنگاه های زودبازده؛ 4 تا 43 درصد

خطیب جمعه تهران: قوه قضائیه با منتشر کننده نامه افترا به نظام برخورد کند

دنیای اقتصاد:

عضو شورای رقابت از نهاد جدید می گوید: مدعی العموم اقتصاد ایران

طرح ایران برای ممنوعیت حمله به تاسیسات اتمی

تابستان داغ بورس تهران

اکونومیست خبرداد: چرخش حیرت انگیز اقتصاد آسیا

سرمایه:

شورای پول و اعتبار: بانک مرکزی مستقل شود

آیت الله سید علی محمد دستغیب: جلسه فوری مجلس خبرگان تشکیل شود

کروبی: مستندات من آزاردیدگان و شاهدان عینی هستند

وزارت بهداشت از گردش درآمدن بیماری خبرداد: تایید احتمال تا 24 میلیون ایرانی به آنفولانزای خوکی

سیاست روز:

برای تسریع در تشکیل دولت دهم؛ مجلس برای کمک به دولت تعطیلات را به تعویق بیاندازد

زندان در انتظار دارندگان مدارک جعلی دانشگاهی

خطیب جمعه تهران: دولت دهم همانند رهبر انقلاب دایره اصولگرایی را وسیع ببیند

فرهنگ آشتی:

روایت محمد هاشمی از تهاجمات علیه رئیس مجلس خبرگان؛ روزهای سخت آیت الله

هدفمندت کردن یارانه های مطبوعات

زائران ایرانی از عراق به سوریه می روند

کاروکارگر:

خطیب نماز جمعه تهران: حریم بزرگان و شخصیت های نظام حفظ شود

7 روز مانده ماه مبارک رمضان قیمت میوه در تهران اوج گرفت

دیوان عدالت اداری دریافت حق فنی داروخانه ها را لغو کرد

کیهان:

آیت الله خاتمی در خطبه های جمعه تهران: احترام بزرگان واجب است اما حفظ حرمت نظام واجب تر

با حضور وزیربهداشت صورت پذیرفت؛ افتتاح یکی از مدرن ترین بیمارستان های کشور در شهر کرد

تاج زاده: شایعه تقلب ساخته و پرداخته ستاد موسوی بود

گسترش:

بهره برداری از خط آهن 6 هزارو 500 کیلومتری اسلام آباد- تهران- استانبول؛ سوت قطاراکو نواخته شد

اولین پیروزهای فصل برای سایپا و ملوان؛ زوج کریمی و غلامی کولاک کرد

رونمایی تمبر انتخاب دهم در حضور رهبر انقلاب

وطن امروز:

تاج زاده در دیدار اعضای کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت شدگان اخیر: بامداد شنبه پیروزی احمدی نژاد را به ستاد موسوی خبر دادم

وزارت بهداشت: ویروس آنفولانزای خوکی در کشور به گردش درآمد

ابطحی: اصلاحات را سران آن به پای موسوی ذبح کردند



همشهری:

گزارش قیمت مواد غذایی در دو هفته اول مرداد

ساختمان های بالاتر از 40 درصد نمای شیشه ای جریمه می شوند

چهره منطقه 21 دگرگون می شود؛ اجرای 68 طرح عمرانی و فرهنگی در جنوب غرب تهران



هدف واقتصاد:

اعضا برای افزایش اختیارات به گفتگو پرداختند؛ استقلال بانک مرکزی خواسته شورای پول و اعتبار

رئیس کل بانک مرکزی خبرداد: پایان مهلت موسسات اعتباری برای دریافت مجوز

معاون حقوقی دیوان محاسبات کشور: تکلیف یک میلیارد دلار به زودی مشخص می شود

آمادگی ونزوئلا برای کمک به ایران خودرو