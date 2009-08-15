عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- حماس اعلام کرد که این جنبش با اشغال مصالحه نخواهد کرد.

- افزایش تدابیر امنیتی شدید بین بیت المقدس و تل آویو پس از انتشار شایعاتی درباره ربوده شدن یک سرباز اسرائیلی

- سرنشینان کشتی ربوده شده مصری از سوی دزدان دریایی سومالی فرار کرده و 2 نفر نیز کشته شدند.

- عاقبت نیروهای دولتی سومالیایی نیز به نیروهای بین المللی برای مبارزه با دزدان دریایی در آب های ساحلی سومالی پیوستند.

- زیپی لیونی وزیر خارجه سابق اسرائیل می گوید: صدها اسرائیلی در پی یافتن راهی برای مهاجرت به کشورهای دیگر هستند.

- قتل یک زن محجبه ترک تبار توسط فردی ناشناس در هلند، موجی از خشم و نفرت را در میان مردم ترکیه برانگیخته است.

- کشورهای عربی در رایزنی و لابی با اتحادیه اروپا در حال تلاش هستند تا اسرائیل را مجبور کنند که برنامه‌ اتمی محرمانه خود را مورد بررسی و مطالعه بین‌المللی قرار دهد.

-در درگیری میان نیروهای حماس و طرفدران القاعده در نوار غزه دست کم13 نفر کشته شدند.

-"عمر البشیر" رئیس جمهور سودان گفت : چرا اوباما به دلیل کشته شدن غیر نظامیان افغانی در بمباران هواپیماهای آمریکایی محاکمه نمی شود.

--نتایج یک نظر سنجی در ترکیه حاکیست، به باور مردم این کشور ، آمریکا و رژیم صهیونیستی بزرگترین تهدید کننده صلح جهانی هستند.