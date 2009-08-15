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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۸:۳۴

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: پیگیری مسابقات هفته دوم فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و برگزاری دیدارهای مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال جام ملت‌های آسیا از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه بیست و چهارم مرداد سال 1388 هجری شمسی مصادف است با بیست و سوم شعبان سال 1430 هجری قمری و برابر است با پانزدهم اوت سال 2009 میلادی.

- هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* مقاومت سپاسی شیراز - استقلال تهران، ساعت 17، ورزشگاه حافظیه شیراز
* تراکتورسازی تبریز - ذوب آهن اصفهان، ساعت 17، ورزشگاه تختی تبریز
* سپاهان اصفهان - مس کرمان، ساعت 19:15، ورزشگاه فولاد شهر

- تیم فوتبال زیر 15 سال کشورمان در دومین دیدار خود در مسابقات قهرمانی نوجوانان غرب آسیا ساعت 18 امروز به وقت محلی (19:30 به وقت ایران) به مصاف امارات می رود.

- مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال جام ملت‌های آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر در چین پیگیری می شود:
* ایران - لبنان
* چین - لبنان

کد مطلب 929488

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