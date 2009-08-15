پیکان واقعی را در نیم فصل دوم ببینید

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، حمید درخشان شامگاه روز جمعه در کنفرانس مطبوعاتی پایان بازی تیمش در مقابل فولاد خوزستان اظهار داشت: تیم پیکان کار خود برای حضور در رقابت های لیگ برتر را بسیار دیرهنگام آغاز کرد به همین دلیل در بازی قبل با مشکل مواجه شدیم و بازی را واگذار کردیم.

وی افزود: در دیدار با فولاد خوزستان با وجود اینکه در نیمه اول با یک گل از حریف عفب افتادیم ولی به مرور بازی را در دست گرفتیم و نیمه اول کاملا مسلط بر حریف و بازی شدیم و در نهایت مزد زحمات خود را گرفتیم؛ به عبارتی در دقیقه 60 به بعد حریف تحت تاثیر آمادگی بدنی ما قرار گرفت.

درخشان عنوان کرد: پس از شکست در بازی اول، تمرینات خود برای مقابله با فولاد را دگرگون کردیم چرا که می دانستیم قرار است در یک هوای بسیار گرم در مقبل یک تیم خوب با یک مربی فهیم قرار بگیرم و همگان دیدند که در نیمه دوم بسیار حساب شده توپ را به گردش درآوردیم.

وی گفت: فولاد هم تیم خوبی است که از یک مربی با دانش بهره می برد و از بازیکنان شایسته ای برخوردار است به همین دلیل یک جایگاه خوب را برای این تیم پیش بینی می کنم.

سرمربی تیم پیکان تصریح کرد: برای این فصل بازیکنان فراوانی به خدمت نگرفتیم و سعی کردیم بیشتر به جوانان میدان بدهیم به همین دلیل این تیم به مرور زمان بسیار بهتر می شود. قصد من هم همین است که پیکان جایگاهی بهتر از فصل قبل به دست بیارود و با شناختی که از مجموعه این تیم به دست آورده ام این وعده را به هواداران می دهم که پیکان واقعی را در نیم فصل دوم ببینند.

بازی دو تیم فولاد خوزستان و پیکان قزوین از سری رقابت های هفته دوم لیگ برتر شامگاه جمعه به نتیجه یک بر یک به پایان رسید.

فولاد در این بازی در دقیقه 30 توسط جابا مجیری به گل برتری دست یافت ولی در دقیقه 73 سعید لطفی روی سانتر کرنر محمد رضا طهماسبی بازی را به تساوی کشاند.