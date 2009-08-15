شهروندان تهرانی: میوه پوستمان را کند!

به گزارش خبرنگار مهر ، گرانی قابل توجه قیمت انواع میوه در حالی در بازارهای تهران رخ می دهد که اساساً تابستان را فصل فراوانی میوه نامیده اند و تنوع میوه ها در فصل تابستان بیشتر از سایر فصلهاست.

گرانی قیمت انواع میوه در تابستان سالجاری در حالی رخ می دهد که بر اساس اعلام بانک مرکزی در هفته ای که گذشت در گروه میوه های تازه به جز قیمت سیب گلاب و انگور که به ترتیب قیمت شان معادل 6.8 درصد و 0.1 درصد نسبت به هفته قبل کاهش داشته، بهای سایر اقلام میوه بین 1.4 تا 10.3 درصد افزایش یافت.

با این همه بررسیهای خبرنگار مهر از نقاط مختلف شهر تهران نشان می دهد که قیمت انواع و اقسام میوه به طور چشمگیری افزایش داشته است، چنانکه یکی از شهروندان تهرانی در این باره به خبرنگار مهر می گوید: "چند سال پیش یکی از روزنامه ها تیتر زده بود میوه پوست مردم را کند. شما از قول من همان تیتر را بنویس. چون واقعاً میوه امسال پوستمان را کند."

"حسین . س" ادامه می دهد: برای قشر کم درآمد که حتی از خرید ماه به ماه گوشت قرمز و مرغ تقریباً محروم است، میوه ارزان یک برکت بود که حالا از همان هم محروم مانده است.

گران ترین میوه ها در میدان تجریش فروخته می شود. شاید مرور قیمت آنها در این منطقه خوش آب و هوا خالی از لطف نباشد. در تجریش قیمت انواع میوه به این شرح است: آلبالو کیلویی 4500 تومان، شلیل 3200 تومان، گلابی 4700 تومان، انگور 2500 تومان، هلوانجیری 3000 تومان، سیب گلاب 3800 تومان، هلوی هسته جدا 4500 تومان و گیلاس کیلویی 4800 تومان. این در حالی است که قیمت میوه ها در سال گذشته تقریبا نصف نرخهای مطرح شده در سال جاری بوده است.

یکی از میوه فروشهای میدان تجریش در مورد گرانی قیمت میوه به خبرنگار مهر می گوید: نرخ میوه ها نسبت به سال گذشته 30 تا 40 درصد افزایش داشته است. گرچه با وجود گرانی باز هم مردم این منطقه به دلیل درآمد بالایی که اکثر آنان دارند خرید میوه شان همچنان ادامه دارد اما شاید در مجموع نوبت خرید آنان در هفته کاهش یافته باشد.

البته مردم منطقه شمال شهر تهران به دلیل برخورداری از سطح رفاه اجتماعی توانایی خرید میوه را داشته باشند اما نباید فراموش کرد که به دلیل بافت سنتی این منطقه از تهران خانواده های محرومی هستند که قادر به خرید میوه در این مناطق نیستند.

مرور قیمت میوه در مناطق مرکزی شهر تهران نیز نشان می دهد که قیمتها در این مناطق نیز تفاوت چندانی با بازارهای شمال شهر ندارند.

قیمت انواع میوه در این مناطق بطور متوسط عبارت است از: هلو 3000 تومان، سیب 3000 تومان، آلوقرمز 3000 تومان، انگور 2000 تومان، گوجه فرنگی 500 تومان، هندوانه کیلویی 600 تومان، آلبالو 3500 تومان و گیلاس 5500 تومان.

این درحالی است که در این مناطق هلو در سال 87، 1500 تا 2000 تومان، سیب 2000 تومان ، آلو قرمز 2000 ، انگور 1500 تومان، گوجه 300 تومان، هندوانه 250 تومان، آلبالو 1800 تومان و گیلاس نیز 2500 تومان قیمت داشته است.

یک فروشنده دلیل افزایش قیمت انواع میوه را سرمازدگی میوه ها از سال 86 و کم شدن میوه و نبود آب می داند و می گوید: هرقدر میوه ها نایاب تر شوند قیمت آنها نیز گرانتر می شود.

این فروشنده در ادامه می افزاید: گران شدن میوه کاملا به ضرر ما تمام می شود. چرا که شلیلی را که کیلویی 1000 تومان می خریدیم در حال حاضر مجبوریم آن را کیلویی 2000 تومان تهیه کنیم و در صورت خرابی آن ضرر خواهیم کرد.

" یاسر.ع " از مسئولان تقاضا می کند که به میادین میوه فروشی بروند و آنجا را مورد بازرسی قرار دهند زیرا به عقیده او در بازار میوه و تره بار دلال بازی رایج شده است.

یکی از شهروندان تهرانی که مشغول خرید میوه بود به خبرنگار مهر تاکید می کند: تا یکی دو سال پیش هفته ای چند بار میوه می خریدیم اما مدتی است به دلیل قیمت بالای آنها فقط می توانیم هفته ای یک بار میوه تهیه کنیم و البته آن هم با سختی.

" زهرا. م " از مسئولان تقاضا می کند به مشکل گرانی میوه رسیدگی کنند تا آن قشر از مردم که توانایی خرید میوه را ندارند نیز بتوانند به راحتی میوه خریداری کنند.

شهروند دیگری که بازنشسته تامین اجتماعی است در این رابطه می گوید: با توجه به اینکه خانواده ای پر جمعیت و دارای نوه هستم و فرزندانم نیز در طول هفته چندین بار به ما سر می زنند به همین دلیل برای خرید میوه دچار مشکل می شوم.

" مرتضی . ق " می افزاید: با توجه به انواع مختلف میوه مخصوصا در ایام تابستان دلم می خواهد چندین مدل میوه خریداری کنم که متاسفانه به علت قیمت بالای آن نمی توانم و شرمنده فرزندانم می شوم.

به گفته این شهروند هستند بسیاری از افرادی که به خاطر مشکلات مالی دانه ای، میوه خرید می کنند نه کیلویی و یا افراد تهیدستی که به دنبال میوه های مانده و خراب می روند تا شاید هزینه کمتری بپردازند و مشاهده این تصاویر واقعا تاسف بار است.

بسیاری از فروشندگان میوه علت گرانی میوه را کمبود آب و خشکسالی عنوان کرده و معتقدند میوه وارداتی دست خود بارفروش است. یکی از آنها می گوید: آنها میوه را ارزان وارد می کنند و گران می فروشند و به دلیل اینکه امسال میوه داخلی مانند هلو و گلابی کم داشتیم مجبور شدیم که آنها را وارد کنیم.

زن خانه داری که قصد خرید میوه را داشت نیز به گرانی نرخ میوه اشاره کرده و می گوید: آنقدر قیمت میوه بالاست که حتی از تره بار نیز نمی توان میوه خرید. هفته ای یک بار میوه می خرم و آن هم با ترس و لرز فراوان و گاهی آن قدر از جلوی میوه فروشی رد می شوم و این پا و آن پا می کنم اما جرأت جلو رفتن ندارم. قیمت میوه بعد از سال نو حداقل دو برابر شده است. از مسئولان تقاضای رسیدگی به این وضعیت را دارم.

کارشناسان اقتصادی معتقدند گرانی بی سابقه میوه در مناطق مختلف شهر تهران در حالی رخ می دهد که تا شروع ماه مبارک رمضان چند روزی بیشتر باقی نیست و تاثیر گرانی این کالای خوراکی بر سایر مواد غذایی قابل کتمان نیست.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که موضوع گرانی قیمت انواع میوه در حال حاضر به مشکل اساسی در جامعه تبدیل شده است به طوری که برخی از مردم شاید دو هفته یک بار نیز توان خرید میوه را نداشته باشند حتی از بازارهای میوه و تره بار که قیمتهای آنها تا حدودی پائین تر از مغازه های سطح شهر است اما باز هم در نوع خود برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه زیاد است.

افزایش ناگهانی قیمت میوه در حالی رخ می دهد که بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه سال 1388 را 21.5 درصد اعلام کرده که نسبت به 25.4 درصد همین مدت در اسفند 87 معادل 3.9 درصد کاهش نشان می دهد.

متخصصان تغذیه استفاده از میوه را چندین بار در طول هفته برای تامین نیازها و ویتامین لازم بدن لازم و ضروری دانسته و معتقدند مصرف میوه و سبزی باعث سلامت افراد می شود و عدم مصرف استفاده از میوه نیز موجب بروز بیماریهای مختلف خواهد شد.

البته فروشندگان میوه سرما زدگی و کم آبی را علت اصلی گرانی میوه می دانند اما در مجموع این موضوع دلیل قانع کننده ای برای مردم به خصوص اقشار کم درآمد چامعه نیست چون آنان نیز همانند سایرین حق حیات و سالم زیستن را دارند.

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گزارش: مهناز قربانی