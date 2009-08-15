حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی مدیر کل امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر پیگری روند گفتمانهای دینی در مدارس و مساجد در طول ماه مبارک رمضان گفت: طرح گفتمانهای دینی یکی از طرحهای موفق سازمان تبلیغات اسلامی است و در موفقیت آن ذکر این نکته ضروری است که آموزش پرورش که در مراحل اولیه اجازه برگزاری این گفتمانها را در مدارس صادر نمی کرد حدود یک سال پیش تفاهم‌نامه ای با سازمان تبلیغات اسلامی منعقد کرده است .

وی افزود: این تفاهم نامه که طول مدت آن 18 ماهه است، به امضای بالاترین مسئولین هر دو دستگاه یعنی ریاست سازمان تبلیغات اسلام و وزیر آموزش و پرورش رسیده است.

وی با اشاره به موفقیت این طرح در مدارس اظهار داشت: در گفتمانهای دینی هدف استفاده از نخبگان فرهنگی کشور در حوزه و دانشگاه به منظور تقویت هویت دینی و تعمیق باورهای دینی و اعتقادی آن هم به صورت چهره به چهره است.

حجت الاسلام حسینی گفت: بستر سازی برای حضور مؤثر مخاطبین نیز از دیگر اهداف سازمان تبلیغات اسلامی برای پیگیری روند گفتمانهای دینی است که با محورهای مختلفی چون عفاف و حجاب ، زن و خانواده و آسیبهای اجتماعی، پاسخگویی شبهات فکری و اعتقادی، عرفانها و فرقه های انحرافی به عنوان چالشهای دنیای معاصر دنبال می شوند.

وی در ادامه به بحث گفتمانهای مناسبتی اشاره کرد و یادآور شد: این گفتمانهای دینی در ماه مبارک رمضان به بحثهایی چون نماز، فروع دین، ضرورت تقلید از مجتهد در احکام شرعی، فلسفه نماز و آثار آن در زندگی، فلسفه روزه و آثار فردی و اجتماعی آن ، فلسفه جهاد در اسلام و انواع آن، فلسفه حج، نقش امر به معروف در تحکیم روابط سالم اجتماعی و دوست شناسی اختصاص دارند.

مدیر کل امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: موضوع این گفتمانها را بدون درنظر گیری موضوعات مناسبتی با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری موضوعاتی چون اصلاح الگوی مصرف ، اقتصاد اسلامی، فرهنگی مصرف در اسلام و قرآن و احادیث، الگوی مصرف در سیره ائمه، فقر و اصلاح و الگوی مصرف، چرایی و چگونگی اصلاح الگوی مصرف، اصلاح الگوی مصرف در اسلام و غرب، اصلاح الگوی مصرف موانع و راهکارها تشکیل داده است.

وی گفت: هویت دینی و ملی آشنایی با فرهنگ دینی ، آسیب شناسی فرهنگ دینی چون فرهنگ عاشورایی و مهدویت و همچنین معروف و نهی از منکر از دیگر مواردی است که در این گفتمانها مورد تأکید قرار می گیرند.

حجت الاسلام حسینی درباره راهکارهای جذب جوانان به گفتمانهای دینی گفت: مشارکت دادن جوانان در تمام امور می تواند بستری برای جذب آنها باشد، عمده اشکال این است که جوانان اصولا در مسائل عبادی نادیده گرفته می شوند ، اما سازمان تبلیغات اسلامی از جمله توصیه هایی که به مبلغان اعزامی داشته توجه به جوانان بوده است

وی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت این است که همواره به بخش امور جوانان توصیه می کنیم که این ارتباط را به صورت دو سویه برقرار کرده و آن را حفظ کنند. به طوری که از پیشنهادها و ایده های جوانان استفاده کرده و آنها را در برنامه ریزیها دخالت دهیم.