به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، لوکا بوناچیچ شامگاه روز جمعه در کنفرانس مطبوعاتی پس از پایان بازی تیمش مقابل پیکان قزوین اظهار داشت: وقتی در نیمه اول با یک گل از حریف پیش افتادیم انتظار داشتم در نیمه دوم حداقل دو گل دیگر وارد دروازه پیکان کنیم ولی متاسفانه بازیکنانی که به عنوان جانشین وارد بازی شدند به هیچ وجه انتظارات من را برآورده نکردند.

وی ادامه داد: اشتباهات بازیکنان ما در بازی با راه آهن در این بازی نیز تکرار شد ولی وقتی موقعیتهای دو تیم را در نظر می گیرم متوجه می شوم که نتیجه تساوی عادلانه بود.

بوناچیچ افزود: نسبت به فصل قبل تغییرات فراوانی در تیم صورت گرفت ولی این تغییرات در هر تیمی اجتناب ناپذیر است در عین حال باید عنوان کنم که برخی بازیکنان فولاد باب میل من نیستند ولی مجبور با همین مجموعه ادامه دهم و به یک جایگاه مطلوب در پایان فصل فکر کنم.

وی ادامه داد: برای هماهنگی بیشتر به زمان نیاز داریم چرا که دوباره تغییرات فراوانی نسبت به فصل قبل داشتیم با این وجود ما در حالی در هفته اول مقابل راه آهن باختیم که به هیچ وجه شکست حق ما نبود.

سرمربی فولاد خوزستان با انتقاد شدید نسبت به زمین چمن ورزشگاه تختی اهواز گفت: وضعیت زمین چمن این بازی بسیار فاجعه آمیز بود و اندازه چمن آن بسیار بالا بود. بازیکنان در طول بازی مرتبا از این وضعیت شکایت می کردند و می گفتند نمی توانیم روی این زمین بازی کنیم.

وی اضافه کرد: وضعیت این زمین باید اصلاح شود چرا که احساس می کنم یکی از دلایل عدم نتیجه گیری ما این علت بود هر چند منکر این موضوع نمی شوم که وضعیت بد زمین چمن روی بازی حریف نیز تاثیر می گذارد.

بازی دو تیم فولاد خوزستان و پیکان قزوین از سری رقابت های هفته دوم لیگ برتر شامگاه جمعه به نتیجه یک بر یک به پایان رسید.

فولاد در این بازی در دقیقه 30 توسط جابا مجیری به گل برتری دست یافت ولی در دقیقه 73 سعید لطفی روی سانتر کرنر محمد رضا طهماسبی بازی را به تساوی کشاند.