امداد رسانی هلال احمر به 10 هزار مصدوم حوادث جاده ای

احمد اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: در امداد جاده ای تا هفته دوم مردادماه به یک هزار و 350 تصادف امداد رسانی شده و به یک هزار و 748 نفر نیز خدمات اولیه ارائه شده است.

طرح امداد و نجات جاده ای و ساحلی از ابتدای تیرماه آغاز شده و تا پایان شهریور ادامه دارد.

رئیس امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور ادامه داد: همچنین طی این مدت 604 عملیات نجات و رهاسازی از اتومبیلها سانحه دیده شده را داشته ایم و به 6 هزار و 500 مسافر نیز اسکان اضطراری داده ایم.

اسفندیاری با بیان اینکه تعداد مراجعان سرپایی نیز 5 هزار و 800 نفر بوده است، اظهار کرد: 382 پایگاه ثابت جمعیت هلال احمر در جاده های سراسر کشور فعالیت می کنند که طی طرح تابستانی نیز 172 پایگاه دیگر نیز به آنها اضافه می شود.

به گفته اسفندیاری 5هزار و 200 امدادگر و نیروی پشتیبان در این طرح تابستانی مشغول به خدمت رسانی هستند.

رئیس امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور درباره امداد ساحلی نیز اظهار کرد: تا هفته اول مرداد ماه از مجموع 231 پست ساحلی، 320 نفر که در حال غرق شدن بودند را نجات داده ایم.

اسفندیاری افزود: همچنین یک هزار و 325 مجروح در سواحل داشته ایم که به آنها امداد رسانی شده است و 3 هزار و 690 نفر نیز درمان سرپایی شده اند.

طی طرح امداد و نجات ساحلی که در 10 استان کشور در حال اجرا است، یک هزار و 100 امدادگر، پزشک وناجی غریق فعالیت می کنند.