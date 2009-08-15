تهران قهرمان مسابقات شطرنج المپیاد پیام نور شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، این مسابقات جمعه شب در بخش تیمی پایان یافت و بعد از تهران استان‌های گیلان و فارس حائز مقام‌های دوم و سوم شدند و تیم ‌های خوزستان، زنجان و مازندران نیز مقام‌های چهارم تا ششم را به خود اختصاص دادند.

سرپرست کل تیم‌های استان گیلان اعزامی به دومین المپیاد ورزشی دختران دانشگاه پیام نور در بیرجند در حاشیه این مسابقات در جمع خبرنگاران گفت: 83 ورزشکار این استان در المپیاد پیام نور به میزبانی خراسان جنوبی حضور دارند.

فاطمه محمودی افزود: استان گیلان در رشته‌ های تکواندو، کاراته، دوومیدانی، هندبال، والیبال، فوتسال، بدمینتون، شنا، شطرنج و تنیس روی میز المپیاد شرکت کرده است.

وی از آمادگی کامل ورزشکاران گیلانی در دومین المپیاد ورزشی دانشگاه پیام نور خبر داد و گفت: این ورزشکاران تمرینات خود را از اسفند سال گذشته آغاز کرده‌اند.

سرپرست کل تیم‌ های استان گیلان اعزامی به دومین المپیاد ورزشی دختران دانشگاه پیام نور با بیان اینکه بر خلاف برخی تیم ‌ها گیلان ورزشکار عضو تیم ملی ندارد، اظهار امیدواری کرد با توکل به خدا در مسابقات مقام کسب کنیم.

محمودی سطح مسابقات را مناسب خواند و اظهار داشت: گیلانی‌ ها در رشته ‌های شنا و هندبال المپیاد موفقیت ‌هایی را کسب کرده ‌اند.

وی با تاکید بر بازی جوانمردانه، عنوان کرد: رعایت اخلاق در درون میادین ورزشی و خارج از آن از اصول اساسی مورد توجه یک ورزشکار باید باشد.

محمودی اطلاع‌ رسانی از ا لمپیاد را مناسب دانست و ادامه داد: تیم ‌های گیلانی از طریق اینترنت ثبت ‌نام کردند و از زمان و مکان المپیاد اطلاع یافتند.

سرپرست کل تیم‌ های استان گیلان اعزامی به دومین المپیاد ورزشی دختران دانشگاه پیام نور در پایان به شعار اول المپیاد یعنی حجاب اشاره کرد و یادآور شد: حجاب بالاترین و زیباترین پیام است که باید همه رعایت کنند.