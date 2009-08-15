به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی "آنجا که زاده شدهام" یکشنبه 25 مردادماه از شبکه یک پخش میشود. این فیلم را مسعود آبپرور بر مبنای فیلمنامه آرش قادری و تهیهکنندگی مجید یوسفی ساخته و سام درخشانی، سولماز غنی، احمد نجفی، آهو خردمند و ... در آن بازی کردند.
"آنجا زاده شدهام" با محوریت پیشرفتهای علمی ایران در زمینه سلولهای بنیادی داستان دکتر نوید شایان پزشک ایرانی مقیم انگلیس است که در دانشگاه نیوکاسل تحقیق میکند. او به خاطر بیماری مادرش به ایران میآید و با رئیس پژوهشکده رویان آشنا میشود...
فلم تلویزیونی "سبز سپید سرخ" دوشنبه 26 مردادماه روی آنتن شبکه یک میرود. این فیلم به کارگردانی مجید تربتیفرد و تهیهکنندگی مهدی تربتیفرد تهیه شده و داستان درباره سربازی است که هنگام حمله نیروهای عراقی در یک پاسگاه مرزی در حال خدمت است. او مسئول رساندن خبر حمله نیروهای بعثی به اهالی روستا میشود، اما بعد از بازگشت به پاسگاه پی میبرد تمام نیروهای پاسگاه به شهادت رسیدهاند و ...
عمار تفتی نقش اصلی "سبز سپید سرخ" را بازی میکند و شهرام عبدلی، حسین سلیمانی، حسین رجایی دوست، سعید نورالهی، رائد تمیمی، مهسا پرورده و ... دیگر بازیگران این فیلم هستند.
نمایی از فیلم "سبز سپید سرخ"
فیلم تلویزیونی "خشاب خالی" سهشنبه 27 مرداد از شبکه یک پخش میشود. این فیلم به کارگردانی مسعود آبپرور و تهیهکنندگی ناصر شفق با مضمون پلیسی تهیه شده و لاله اسکندری، کاوه سماکباشی، مجید مشیری، آرش تاج و محمدرضا داودنژاد در آن بازی میکنند.
"خشاب خالی" داستان یک زن پلیس به نام رویا جمالی را روایت میکند که همسرش برای انهدام یک باند بزرگ و بینالمللی قاچاق مواد مخدر به درون باند نفوذ میکند و شهید میشود. زن پس از شهادت شوهرش تصمیم میگیرد به درون باند نفوذ کند...
فیلم تلویزیونی "آنکه دریا میرود" به کارگردانی آرش معیریان و تهیهکنندگی مهدی همایونفر چهارشنبه 28 مرداد روی آنتن شبکه یک میرود. این نخستین فیلم جنگی معیریان است که داستان تضاد روزهای جنگ و دوران معاصر با روایت سفر دوگانه قهرمان ماجرا یکبار از مبدا به مقصد در دوران جنگ و بار دیگر بازگشت به مبدا در دوران معاصر است و هومن سیدی، افشین هاشمی، محمدرضا فرزین، پرویز چابهار و سلیمه رنگزن در آن بازی کردند.
فیلم تلویزیونی "روز بعد از خوشبختی" پنجشنبه 29 مرداد ساعت 10 صبح از شبکه یک پخش میشود. این فیلم به کارگردانی سیروس مقدم، نویسندگی سعید نعمتالله و تهیهکنندگی محمدرضا شفیعی تهیه شده و داستان درباره جوانی به نام یحیی است که میخواهد به حج برود، اما در راه اتفاقی برای او رخ میدهد که مسیر زندگیاش را تغییر میدهد.
در "روز بعد از خوشبختی" آرش محمدی، مهسا کرامتی، هوشنگ توکلی، قربان نجفی، عباس غزالی، ملیحه نیکجومند، سیما مطلبی، روژان امینی ایفای نقش کردهاند.
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