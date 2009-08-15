به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد "شانگهای" به کارگردانی میکائیل هافستروم سوئدی و بازی جان کیوسک، چو یون فت، گنگ لی و کن واتانابی تریلری است که داستان آن در دوران جنگ جهانی دوم روی می‌دهد. کیوسک نقش یک مامور مخفی آمریکایی را ایفا کرده که چند ماه پیش از واقعه پرل هاربر درباره قتل دوستش تحقیق می‌کند.

چو یون فت در نمایی از فیلم سینمایی "شانگهای"

این پروژه سینمایی از آغاز تولید با مشکلات و موانعی مواجه شد که جلوگیری از فیلمبرداری آن در چین یکی از این موارد بود. مقام‌های چینی نگران مضمون و محتوای فیلم بودند و به همین دلیل تولیدکنندگان "شانگهای" برای فیلمبردای صحنه‌های داخلی به لندن رفتند و دکور شانگهای دهه 1940 را هم در بانگوک مرکز تایلند بازسازی کردند.

باب و هاروی وینستن در جریان بازدید خود از روند تولید پروژه در اوت 2008 وعده اکران آن را در کریسمس همان سال در ایالات متحده و کانادا دادند، اما اکران آمریکای آن به تعویق افتاد. حالا هم که پائیز امسال برای اکران آسیایی "شانگهای" قطعی شده، زمان نمایش عمومی آن در منطقه آمریکای شمالی همچنان نامشخص است.

فیلمبرداری "شانگهای" اوت سال گذشته به پایان رسید، اما تفاوت میان صحنه‌های ضبط شده در لندن و بانگوک باعث شد تدوین آن بیش از یکسال به طول بینجامد. گفته می‌شود سازندگان فیلم پس از دیدن آن تصور کرده بودند با دو نسخه کاملا متفاوت طرفند. ضمن اینکه بحران مالی و اقتصادی جهان هم در طولانی شدن روند تکمیل و آماده‌سازی "شانگهای" موثر بود.

خالقان این فیلم تاریخی نمی‌دانستند که آیا داستان جنگی آن به مذاق تماشاگران آمریکایی خوش خواهد آمد یا نه و برای یافتن آهنگساز مناسب هم ماهها وقت صرف کردند. نسخه نهایی "شانگهای" به تازگی آماده نمایش شده و در آینده نزدیک برای بازبینی در اختیار مقام‌های رسمی سینمای چین قرار می‌گیرد.