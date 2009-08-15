کندن کانال برای کابل تنها اشتراک راه و ارتباطات!/ مرگ IT نزدیک است

دکتر حمید ضیایی پرور در گفتگو با خبرنگار مهر با مناسب توصیف کردن کوچک کردن حجم دولت گفت: کوچک سازی دولت کار قابل توجهی است اکا این به معنای ادغام نهادهایی که با هم هیچ سنخیتی ندارند، نیست.

وی وظایف وزارت راه و ترابری را در حوزه ساخت و ساز دانست و افزود: به نظر می آید ادغام دو وزارت راه و مسکن سنخیت بیشتری داشته باشد تا راه با ICT.

ضیایی پرور با تاکید بر کوچک شدن وزارت ICT اظهار داشت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمانهای وابسته ای مانند هوا فضا دارد که به دلیل اینکه نوع وظایف آن از جنس علم و دانش است می تواند با وزارت علوم ادغام شود ولی ادغام کامل این وزارتخانه با وزارت راه بعید به نظر می رسد.

ضعف وزارت ICT دلیل ادغام است

وی با بیان اینکه اگر این وزارتخانه عملکردی قوی داشت هرگز ادغام صورت نمی گرفت، ادامه داد: در طی این چهار سال عملکرد این وزارتخانه به گونه ای بوده است که می توان به راحتی ادعا کرد بخش فناوری اطلاعاتIT به فراموشی سپرده شده است. ضمن آنکه دست اندرکاران نیز اعتقادی به توسعه IT در کشور ندارند.

این کارشناس فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: با وجود این وضعیت، ادغام این وراتخانه با وزارت راه به دلیل عدم سنخیتی که میان این دو وجود دارد هیچ سرنوشتی به جز نابودی در انتظار فناوری اطلاعات نیست.

محدود شدن وظایف وزارت فناوری اطلاعات در توزیع سیم کارت

ضیایی پرور عملکرد وزارت ارتباطات و فناروری اطلاعات را محدود به توسعه و توزیع سیم کارت دانست و اضافه کرد: این امر به دلیل سودآوری سیم کارت است.

وی ادامه داد: این امر در حالی صورت می گیرد که ما تاکنون به اهداف سند چشم انداز در زمینه دسترسی به اینترنت نرسیده ایم. ضمن آنکه بر اساس این سند قرار بود در میان 24 کشور آسیای جنوب شرقی در زمینه فناوری اطلاعات در رده های اول قرار بگیریم که با توجه به وضعیت امروز کشور حتی از کشور افغانستان نیز عقب مانده ایم.

به گفته این کارشناس نرسیدن به اهداف سند به دلیل بی توجهی و عدم عزم مسئولان در توسعه فناوری بوده است که در طی این سالها تنها به دنبال محدود کردن دسترسیها به خدمات فناوری اطلاعات بوده اند.

ضیایی پرور با تاکید بر اینکه کارهای مدیریتی نیاز به تخصص ندارد، ادامه داد: اعمال مدیریت در یک بخش نیاز به توانمندیهای مدیریتی دارد ولی مدیری که قرار است در بخش مهمی چون فناوری اطلاعات در راس کار قرار گیرد باید تخصص مرتبط داشته باشد.

وی با بیان اینکه تنها ارتباط دو وزارتخانه راه و ارتباطات ایجاد کانال و کار گذاشتن کابلهای مخابراتی است، یادآوری کرد: ادغام این دو وزارتخانه به دلیل مشابه نبودن تخصصها نمی تواند مشکلات بی شمار این حوزه را مرتفع کند.