مدافعان گلزن و قحطی تماشاگر/ خوزستانی ها در حسرت پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، با این وجود بازی دو تیم فولاد و پیکان با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید تا با توجه به تساوی استقلال اهواز در مقابل پیروزی تهران در بازی همزمان، مردم خوزستان همچنان در حسرت پیروزی نمایندگان خود در این فصل جدید لیگ برتر باشگاه های کشوربسوزند.

- نکته جالب توجه بازی این بود که هر دو تیم از ضعف گلزنی به شدت رنج می بردند به طوریکه هر دو گل بازی را مدافعان پیش تاخته یعنی جابا مجیری برای فولاد و سعید لطفی برای پیکان روی ضربه سر و سانتر از جناحین به ثمر رساندند تا اینگونه این مدافعان جور مهاجمان گل نزن تیم خود را به دوش بکشند.

- حضور بسیار اندک خوزستانی ها همانند بازی قبل استقلال اهواز در مقابل ابومسلم خراسان بسیار مشهود بود و باید مسئولان خوزستان برای حل مشکل قحطی تماشاگر فکری بکنند چرا که ادامه این روند می تواند باعث عدم اشتیاق تیم ها برای سرمایه گذاری در رشته فوتبال در خوزستان را به دنبال داشته باشد، این در حالی است که خوزستان علاقمندترین مردم به رشته فوتبال را در خود جای داده است ولی حضور کمتر از سه هزار نفر برای یک بازی لیگ برتری بسیار نگران کننده است.

- پخش مستقیم بازیهای لیگ برتر نمایندگان خوزستان از صدا و سیمای مرکز خوزستان، گرمای بیش از حد هوا، عدم کسب موفقیت از سوی تیم های خوزستانی در دو فصل اخیر و ارائه بازی هایی ضعیف و دور از انتظار از نمایندگان خوزستان از دلایل عدم استقبال هواداران از بازی نمایندگان خوزستان است.

- سیف الله دهکردی، مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان همانند دیدارهای فصل قبل برای تماشای این بازی به ورزشگاه نیامده بود تا همچنان وی سنت عدم حضور در اماکن عمومی و ورزشگاه ها و همچنین عدم پاسخگوئی به خبرنگاران را حفظ کرده باشد با این وجود عدم حضور شاغلام در این بازی که در شهر اهواز برگزار می شد، جای تعجب داشت.

- بسیاری عقیده داشتند تعویض های لوکا بوناچیچ و بیرون کشیدن سه عنصر هجومی و موثر خود در نیمه دوم از دلایل ضعف فولاد و تقویت پیکان شد به خصوص اینکه بازیکنان جانشین به هیچ وجه موثر بازی نکردند؛ با این وجود یک سرمربی کارکشته مثل فولاد بهتر از کسی به نقاط ضعف و قوت تیمش آشنایی دارد.

- عدم حضور جلال کاملی مفرد، مدافع تاثیر گذار فصل قبل فولاد در این بازی بسیار باعث تعجب بود که بوناچیچ در پاسخ به غیبت این بازی گفت: شاید وی شایسته حضور در بین 18 بازیکن فولاد را نداشت.

بازی دو تیم فولاد خوزستان و پیکان قزوین از سری رقابت های هفته دوم لیگ برتر شامگاه جمعه به نتیجه یک بر یک به پایان رسید. فولاد در این بازی در دقیقه 30 توسط جابا مجیری به گل برتری دست یافت ولی در دقیقه 73 سعید لطفی روی سانتر کرنر محمد رضا طهماسبی بازی را به تساوی کشاند.