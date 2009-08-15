رئیس جمهور سودان اوباما را به ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان امارات، "عمر البشیر" رئیس جمهور سودان در حالی که به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در "دارفور" تحت پیگرد دادگاه جنایات جنگی لاهه قرار دارد، اظهار داشت: با توجه به اینکه "باراک اوباما" فرمانده کل نیروهای آمریکایی است، در بمباران غیر نظامیان و شهروندان افغان مسئولیت مستقیم دارد و باید محاکمه شود.

البشیر در مصاحبه با نشریه تایمز آمریکا که نخستین گفتگوی وی پس از چندین سال با یک رسانه آمریکایی به شمار می رود، افزود: غرب به علت آنچه در دارفور رخ داده که از آن به عنوان نسل کشی یاد می کند، مرا به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده است، در حالیکه آنان هرگز خواستار محاکمه اوباما که چندی پیش (ماه مه 2009) در کشتار 147 غیر نظامی افغان مسئولیت مستقیم داشت، نشده اند.

وی دستور دادگاه جنایات جنگی (لاهه) را درباره پیگرد و توقیف خود را، "دستآویز استعمار نوین" دانست.