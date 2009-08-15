کره جنوبی خواستار تداوم مذاکرات هسته ای با کره شمالی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "لی میونگ باک" با اعلام این مطلب در ادامه تاکید کرد که سلاح هسته ای تضمین کننده امنیت کره شمالی نیست بلکه آینده این کشور را تاریک می کند.

وی با درخواست از کره شمالی برای وارد شدن به گفتگو با کره جنوبی تاکید کرد که در کنار مسئله عاری سازی شبه جزیره کره از سلاح هسته ای، مسئله کاهش تسلیحات متعارف دو کره نیز باید بررسی شود.

وی تاکید کرد که کره جنوبی به خارج شدن کره شمالی از انزوا در صورت دست برداشتن این کشور از سلاح هسته ای کمک خواهد کرد .

این برای نخستین بار است که رئیس جمهور کره جنوبی در کنار خلع سلاح هسته ای کره شمالی خواستار کاهش تسلیحات متعارف دو کره می شود.