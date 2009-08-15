امکان بهبود روابط مسکو و کی یف وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، "دیمیتری مدودف" در یک کنفرانس مطبوعاتی و پس از مذاکره با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در شهر سوچی در حاشیه دریای سیاه گفت: مادامی که رهبران کنونی اوکراین بر این کشور حکومت می کنند، امیدی به بهبود روابط مسکو و کی یف وجود ندارد.

رئیس جمهوری روسیه همچنین سه شنبه گذشته از سیاست های ضد روسی اوکراین به عنوان عاملی برای تخریب روابط میان مسکو و کی یف یاد کرد.

به گفته مدودف نظامیان روسیه درشرایطی وارد میدان جنگ درگرجستان شدند که جان هزاران تن از مردم قفقاز بدلیل احتمال وقوع جنگ شدید در این منطقه به خطر افتاده بود.