جومونگ هم نمی تواند به من بازیکن تحمیل کند/ مربیان هم دلالی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، خداداد عزیزی که پس از کسب تساوی جمعه شب تیمش مقابل تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه آزادی در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: من هرگز نگفته ام همه میکروفن به دست ها دلالند البته این سئوال را از شما می پرسم که آیا بخش اندکی از خبرنگاران دلال هستند یا نه؟ شما باید حقیقت را بگویید. من خودم با صراحت می گویم تعدادی از مربیان هستند که دلالی می کنند و بیش از 50 درصد از قرارداد یک بازیکن را برای خود بر می دارند.

وی با بیان اینکه آیا شما دیدید که من در مشهد خبرنگار را بزنم، اضافه کرد: من توقع حمایت ندارم شما علیه من جبهه گرفتید و من محروم شدم اما کدامتان دیدید که من آن خبرنگار را بزنم؟

سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز با بیان اینکه در هر قشری آدم خوب و بد وجود دارد اضافه کرد، اشکال از ما مربیان است. اگر اجازه ندهیم دلال ها در پوشش هر قشری از مربی، مدیر و خبرنگار در کنار تیم ما حضور یابد این مباحث پایان می یابد. بعضی از ما از ترس اینکه روزنامه ها علیه ما موضع بگیرند اجازه ورود دلالان را به تیم می دهیم که بزرگترین آفت فوتبال ماست.

عزیزی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که از این مربی خواست تا نام آن خبرنگاران دلال را بیان کند، تاکید کرد: مگر دیوانه ام که اسم چنین افرادی را بیان کنم. شما هم اینگونه شمشیرها را رو به من بسته اید چرا اسم ببرم! خودتان می دانید که آنها چه کسانی هستند، مگر تعدادی از آنها سال گذشته دستگیر نشدند و به زندان نرفتند؟ چرا هیچ کدام شما اسم آنها را در روزنامه های خود به صورت واضح بیان نکردید که حالا از من می خواهید نام ببرم. از من بخواهید نفرات دیگری را نام ببرم.

وی در ادامه تاکید کرد: اگر نوع کلامم طوری بوده که به افراد سالم برخورده است از همه عذر خواهی می کنم زیرا خبرنگاران قشر زحمتکشی هستند که بسیاری از آنها در سلامت کامل کاری قرار دارند.

عزیزی در ادامه با بیان اینکه نیمه نخست دیدار تیمش برابراستقلال اهواز بحث فنی خاصی نداشت و در نیمه دوم تیم ها عملکرد خوبی داشتند، اضافه کرد: قطعا اگر دو تیم از موقعیتهاشان بهتر استفاده می کردند نتیجه این دیدار کاملا متفاوت بود.

وی اضافه کرد: پرسپولیس امسال سال سختی دارد. این تیم هر سال با ستاره هایش موفق می شد اما امسال ستاره آنچنانی ندارد. ضمن آنکه این تیم با وجود آن همه ستاره با مشکل روبرو شد قطعا امسال با مشکلات زیادی مواجه می شود.

عزیزی با بیان اینکه در ابتدا مذاکراتی برای جذب علی کریمی داشتم افزود: با پسرخاله علی در این خصوص صحبت هایی داشتیم اما او اعلام کرد نمی خواهد از پرسپولیس جدا شود به همین دلیل از جذب وی منصرف شدیم.

سرمربی پیشین تیم فوتبال پیام در خصوص درگیریش با هواداران در پایان هفته نخست لیگ برتر اظهار داشت: طبیعی است در هفته اول تیم با مشکل برخورد کند اما به خاطر یک مساوی آن هم در شرایطی که تیم ما تیم برتر میدان بود و در پی یک اشتباه گل مساوی را دریافت کرد به سرمربی تیم فحاشی شدید نمی کند. طبیعی است من هم نمی توانم خودم را در این شرایط کنترل کنم اگراین اتفاق درهفته پنجم رخ می داد من زیاد ناراحت نمی شدم اما این غیر منطقی است که در همان هفته نخست علیه من فحاشی می کنند.

وی با رد این شایعه که از فنس ها برای درگیری با هواداران بالا نرفته است، اظهار داشت: می دانم این اتفاقات زیر سرکیست یکی از بازیکنان پیشین استقلال اهواز در ابتدای فصل از من خواست یکی دو بازیکن را جذب کنم اما من که هیچ گاه اجازه نداده ام دلال ها برایم تصمیم گیری کنند به او گفتم خودت برای درآوردن 5 هزار تومان در تیم فوتبال استقلال اهواز چقدر زحمت می کشید حالا چگونه اجازه می دهی خون بازیکنان را در شیشه کنی آنقدر خودت از این موضوع سود ببری من او را کنار گذاشتم و فکر می کنم وی به بازیکنان خط داد که علیه من آنچنان فحاشی کنند.

عزیزی در خصوص اعتراض تماشاگران به تعویض یکی دو بازیکن تیمش در آن دیدار تصریح کرد: وقتی بازیکن خودش می خواهد عوض شود به او بگویم در زمین بمان تا بمیری! قطعا بده بستانی در کار است که در همان هفته های نخست علیه من فحاشی می کنند. ضمن اینکه آنها از من می خواستند میلاد میداودی را بازی دهم این هم یک بهانه است زیرا همه می دانندکارت بازی میلاد هنوز نرسیده و اگر وی مجوز بازی پیدا کند حتما او را به میدان می فرستم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا به خاطر این برخورد احتمال محرومیت دوباره برایش وجود دارد تاکید کرد: با خود آقای شریفی جلسه داشتم به او گفتم گناه من خداداد چیست که باید فحش بشنوم. قطعا باید برخورد افراد را در شرایطی که برایشان پیش می آید مورد ارزیابی قرار دهد.

وی با بیان اینکه تعدادی از لیدرهای استقلال اهواز در سالیان گذشته از پشت نیمکت ها به مربیان تاکید می کردند فلان تعویض را انجام دهد گفت: اگر آنها اینگونه دوست دارند خودشان سرمربی تیم شوند من اجازه نمی دهم حتی اگر جومونگ با شمشیر هم بیاید در کار من دخالت کند چه برسد به لیدر، مدیر و دلال.