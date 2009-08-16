سه هزار دقیقه نمایش رادیویی برای ماه رمضان تهیه شده است

محمود زنده‌نام درباره تولیدات نمایشی مرکز هنرهای نمایشی رادیو برای پخش در ماه رمضان به خبرنگار مهر گفت: مرکزهنرهای نمایشی رادیو دو هزار و هفتصد دقیقه نمایش برای رادیوهای تهران، ایران، جوان، البرز و فرهنگ تهیه کرده که در مقایسه با سال گذشته 20 درصد افزایش تولید داشتیم.

وی در ادامه افزود: سعی کرده‌ایم موضوع‌ نمایش‌های سریالی یا تک قسمتی برای مخاطبان متنوع باشد، به همین دلیل هر یک از نمایش‌ها در یک ژانر متفاوت تهیه شده است. نمایش "پچ پچ‌ها"در 18 قسمت 30 دقیقه‌ای برای رادیو تهران و نمایش "دفتر خاطرات" هم در 28 قسمت 30 دقیقه‌ای برای رادیو فرهنگ تهیه شد.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی رادیو خاطرنشان ساخت: نمایش "دور اما نزدیک" در پنج قسمت 30 دقیقه‌ای برای رادیو ایران و نمایش‌ "بوی خوش زندگی" در قالب طنز در 30 قسمت 30 دقیقه‌ای برای رادیو البرز و نمایش "ارثیه بزرگ" هم در پنج قسمت تولید شد. نمایش‌های تک قسمتی "ثلبه"، "امیر قلب‌ها" و "قاصد مدائن" هم برای رادیو جوان تهیه کرده‌ایم. البته به غیر از این سه نمایش رادیویی دو نمایش هم درباره حضرت خدیجه (س) برای این شبکه تولید شده است.