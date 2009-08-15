گیلان از نظر داشتن مراکز اقماری "رشد واحدهای فناور" در کشور پیشرو است

مجید متقی طلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر مراکز اقماری رشد واحدهای فناور در شهرستانهای انزلی، آستانه اشرفیه، رودبار و رودسر تاسیس شده است.

رئیس پارک علم و فناوری گیلان ادامه داد: این پارک از نظرنوع فعالیت و اثرگذاری درمنطقه جزو سه پارک برتر کشور بعد از اصفهان و خراسان بوده ضمن اینکه تنها پارک فعال در شمال کشور و اخیرا مرجع مالکیت فکری نیز در منطقه به این پارک واگذار شده است.

وی عنوان کرد: مرجع مالکیت فکری ظرفیت خیلی خوبی جهت ثبت ایده ها، گرفتن مجوز علمی و... برای صاحبان ایده، دانشمندان و پژوهشگران است.

متقی طلب به راه اندازی مراکز خلاقیت و نوآوری دردانشگاهها گیلان خبر داد و ادامه داد: در حال حاضر 150 شرکت فناور با 150 ایده در پارک علم و فناوری و مراکز اقماری رشد واحدهای فناور در استان گیلان فعالیت دارند.