طرح توسعه 14 امامزاده در زنجان در حال اجراست

حجت الاسلام علی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با اشاره به اجرای طرح توسعه در 14 امامزاده در سطح استان زنجان افزود: در شهرستان طارم دو امامزاده در دستور کار قرار دارد که گزارش جامع برای گردشگران آن منطقه نیز از این امامزاده ها تهیه شده است.

وی با اشاره به اینکه راه ارتباطی به امامزاده "اوقول بیک" در شهرستان ایجرود نیز با همکاری اداره راه و ترابری بهسازی شده است، ادامه داد: در شهرستان ابهر نیز طرح آزاد سازی فضای اطراف امامزاده های این شهرستان نیز در حال اجراست.

حجت الاسلام باقری به طرح توسعه امامزاده"حاجی سیران" در شهرستان زنجان اشاره کرد و افزود: جهت بهسازی و مرمت سازی این امامزاده یکصد میلیون ریال کمک های مردمی جمع آوری شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان همچنین به طرح توسعه امامزاده سید ابراهیم (ع) زنجان اشاره کرد و افزود: به جهت فضای کوچک مسجد امامزاده، نمازگزان در هنگام اقامه نماز با مشکل مواجه می شدند که با اجرای این طرح یک مسجد بزرگ نیز در کنار آن احداث شده است.

حجت الاسلام باقری ادامه داد: به جهت آسیب نخوردن به نمای ظاهری امامزاده سعی بر این است تا کلیه تاسیسات در فضای پایین امامزاده نصب و اجرا شود.

وی از تخریب گلدسته های امامزاده خبر داد و گفت: با آزاد سازی فضای اطراف امامزاده این گلدسته ها در اطراف گنبد ساخته خواهد شد.

حجت الاسلام باقری به ساخت فضای سبز ویژه زائران این امامزاده اشاره کرد و ادامه داد: با خرید فضای اطراف این امامزاده، طرح فعالیتهای فرهنگی و درآمد زایی برای این امامزاده انجام خواهد شد.

مدیر اوقاف و امور خیریه استان زنجان از راه اندازی بانک اطلاعاتی موقوفات در استان زنجان خبر داد.

حجت الاسلام باقری با اشاره به راه اندازی بانک اطلاعات موقوفات در استان زنجان گفت: این طرح در راستای برنامه ریزی برروی موقوفات استان در استان راه اندازی شد.

وی با اشاره به این که تاکنون اطلاعات 2171 موقوفه، 92 امامزاده و 1410 مسجد به بانک اطلاعاتی وارد شده است، یادآور شد: با راه اندازی این بانک اطلاعاتی می توانیم به راحتی اطلاعات موقوفات استان را استخراج نماییم.

حجت الاسلام باقری یکی از مشکلات اوقاف و امور خیریه استان را عدم دسترسی به اطلاعات برخی موقوفات فاقد سند خواند و گفت: چنانچه اطلاعات کافی در خصوص این موقوفات تهیه شود، اطلاعات آن را وارد بانک اطلاعاتی خواهیم کرد.