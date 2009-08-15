پاسخ وزارت علوم به برخی شایعات درباره تعویق زمان بازگشایی دانشگاهها

رضا عامری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در وزارت علوم برنامه خاصی برای تغییر در تقویم سال تحصیلی دانشگاهها به دلیل شیوع آنفلوآنزای خوکی وجود ندارد و از آنجا که مسئولیت سلامت کشور با وزارت بهداشت است در زمینه آغاز سال تحصیلی داشنگاهها نیز در صورتی که از سوی این وزارتخانه بحثی مطرح شود، وزارت علوم نیز آن را مورد بررسی قرار می دهد.

وی افزود: تا کنون تقویم سال تحصیلی مانند سالهای گذشته است و آغاز سال تحصیلی به صورت رسمی از اول مهرماه خواهد بود.

قائم مقام معاونت آموزشی وزیر علوم با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با شروع سال تحصیلی از 15 شهریورماه بر اساس شرایط اقلیمی و ضوابط دانشگاهها به مهر گفت: این مصوبه تا کنون به دانشگاهها ابلاغ نشده و با توجه به اینکه ماه رمضان را نیز در شهریورماه پیش رو داریم پیش بینی می کنیم دانشگاهها با مد نظر قرار دادن این موضوع سال تحصیلی جدید را از اول مهرماه آغاز کنند.

معاون سلامت وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه شرایط کشوری در مورد آنفلوآنزای نوع A (خوکی) در مهر ماه هنوز قابل پیش بینی نیست، تاکید کرد: کمیته کشوری آنفولانزای نوع A در حال تدوین دستورالعمل پیشگیری های لازم برای آغاز سال تحصیلی است.

دکتر سیدحسن امامی رضوی افزود: تا زمان بازگشایی مدارس و دانشگاهها در کشور وقت باقی است و باید دید تا آن زمان شرایط کشوری در مورد آنفلوآنزای نوع A چگونه خواهد بود.

وی یادآور شد: کمیته کشوری که به این منظور تشکیل شده است دستورالعملی برای دانش آموزان و دانشجویان در حال تدوین دارد که در این زمینه به موقع اطلاع رسانی خواهد شد.

امامی رضوی اضافه کرد: آموزشهای لازم برای پیشگیری از ابتلای افراد به آنفلوآنزای نوع A با توجه به تغییر فصل و مشکلات ناشی از آن برای دانش آموزان و دانشجویان ارائه می شود اما در عین حال این گروهها همچون سایر گروههای در معرض خطر باید رعایت بهداشت فردی را جدی تلقی کنند.