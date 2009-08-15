خانه مطبوعات لرستان تا پایان امسال راه اندازی می شود

سید عارف علوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با برنامه ریزی به عمل آمده و صدور کارت خبرنگاری و مشخص شدن آمار واقعی خبرنگاران خانه مطبوعات در استان راه اندازی خواهد شد.

وی افزود: با راه اندازی خانه مطبوعات خبرنگاران باید از طریق خانه مطبوعات در جهت احقاق حقوق خود و دستیابی به امکانات رفاهی بیشتر تلاش کنند.

مدیرکل اداره ارشاد اسلامی استان لرستان با اشاره به برگزاری انتخابات خانه مطبوعات در آینده نزدیک از فعالان این عرصه خواست که در این انتخابات مشارکت جدی داشته باشند و یادآور شد: خانه مطبوعات اعتبار و بودجه مستقلی دارد و می تواند در پیگیری مسائل مرتبط با خبرنگاران موثر باشد.

علوی ادامه داد: رسالتی که خبرنگاران در عرصه توسعه فرهنگی دارند رسالت خطیری بوده و دولت آماده هرگونه همکاری با این قشر تلاشگر جامعه در جهت برطرف کردن مشکلات است.

وی خاطرنشان کرد: خانه مطبوعات متولی عرصه مطبوعات بوده و این تشکل فرهنگی باید با ساز و کار مناسب راهگشای مشکلات صنفی و معیشتی اصحاب مطبوعات باشد.