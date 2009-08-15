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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۲۲

نقدی بر"من کاتالان نیستم" در کانون ادبیات

رمان "من کاتالان نیستم" نوشته هادی خورشاهیان در جلسه نقد داستان کانون ادبیات ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست منتقدانی چون محسن حکیم معانی، محسن فرجی و محمدرضا گودرزی با حضور هادی خورشاهیان صاحب اثر به نقد و بررسی این کتاب خواهند پرداخت.

این نشست ساعت 17 دوشنبه 26 مرداد در سالن اجتماعات کانون ادبیات ایران واقع در خیابان مفتح جنوبی خیابان اردلان شماره 25 برگزار می‌شود و ورود علاقمندان به این جلسه آزاد است.

هادی خورشاهیان شاعر و نویسنده جوانی است که از جمله آثار او می‌توان به پله‌ها را نشمرده آمدم بالا، عصر روزهای جمعه، باشد ایستگاه بعدی، در کلاس دیر وقت و این غزلهای سلیمان نیست اشاره کرد.
 

 

کد مطلب 929550

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