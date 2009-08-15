نقدی بر"من کاتالان نیستم" در کانون ادبیات

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست منتقدانی چون محسن حکیم معانی، محسن فرجی و محمدرضا گودرزی با حضور هادی خورشاهیان صاحب اثر به نقد و بررسی این کتاب خواهند پرداخت.

این نشست ساعت 17 دوشنبه 26 مرداد در سالن اجتماعات کانون ادبیات ایران واقع در خیابان مفتح جنوبی خیابان اردلان شماره 25 برگزار می‌شود و ورود علاقمندان به این جلسه آزاد است.

هادی خورشاهیان شاعر و نویسنده جوانی است که از جمله آثار او می‌توان به پله‌ها را نشمرده آمدم بالا، عصر روزهای جمعه، باشد ایستگاه بعدی، در کلاس دیر وقت و این غزلهای سلیمان نیست اشاره کرد.





