گیلانیها هشت میلیارد و 732 میلیون ریال صدقه دادند

محمدعلی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وجوه واریزی به 9 هزار و 337 صندوق بزرگ سه میلیارد و497 میلیون و 736 و 450 ریال، مبلغ واریزی به سه هزار و 804 صندوق متوسط افزون بر 371 میلیون و 516 هزار و یکصد ریال بوده است.

وی ادامه داد: در 250 هزار و 986 صندوق کوچک نیز در مجموع چهار میلیارد و 651 هزار و 890 ریال و مبلغ صدقات موردی نیز 168 میلیون و 109 هزار و 235 ریال است.

معاون کمیته امداد گیلان همچنین با اعلام اینکه دادن صدقه در دین اسلام بسیار با اهمیت است، افزود: کمک به نیازمندان از ویژگیهای بارز یک فرد مسلمان است و این افراد به جزو پاداش اخروی در همین دنیا اجر خود را دریافت خواهند کرد.

رمضانی اظهار داشت: افرادی که بانیت خیر باعث رفع گرفتاریهای مردم می‌شوند در نزد خداوند از جایگاهی والا برخوردار هستند.

