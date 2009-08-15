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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۹:۳۸

محمدیان در گفتگو با مهر:

بستن خیابان شریعتی به دلیل خطر ریزش بود

بستن خیابان شریعتی به دلیل خطر ریزش بود

مدیر روابط عمومی شرکت بهره برداری راه آهن تهران و حومه اعلام کرد که بستن خیابان شریعتی در 21 مردادماه به دلیل احساس خطر ریزش بود.

"محسن محمدیان" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: احساس خطر ریزش تونل به دلیل قنات های موجود در این منطقه سبب شد که مجریان خط یک این خیابان را برای ایمن سازی مسدود کنند.

وی با رد این مسئله که ایستگاه مترو شریعتی تعطیل شد، اظهارداشت:  خیابان شریعتی تنها برای ساعتی برای ایمن سازی مسدود شد و خبری از تعطیلی ایستگاه نبود.

محمدیان ادامه داد: خط یک مترو تهران به دلیل قناتهای موجود همواره با خطر ریزش روبرو است و برای جلوگیری از خطر ریزش هر اقدامی که لازم باشد باید صورت بگیرد.

مدیر روابط عمومی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه در پایان از همکاری و مساعدت مردم برای حل مشکلات این سامانه تشکر کرد.

کد مطلب 929556

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