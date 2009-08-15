اعلام نتایج کنکور کاردانی آزاد در هفته آخر شهریور/ پذیرش 100 هزار نفر

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کاردانی پیوسته نیمسال اول سال 88 دانشگاه آزاد اسلامی صبح امروز جمعه 23 مرداد در 205 حوزه امتحانی در سطح کشور برای دانش آموختگان دوره های فنی و حرفه ای، کاردانش نظام جدید و هنرستان نظام قدیم در 32 رشته امتحانی برگزار شد.

429 محل دانشگاهی شامل 192 واحد، 120 مرکز آموزشی و 117 آموزشکده فنی و حرفه ای سما مجری دوره کاردانی پیوسته هستند که در مجموع دو هزار و 485 رشته - محل این آزمون را تشکیل می دهند.

رقابت 159 هزار و 941 نفر داوطلب در آزمون کاردانی

159 هزار و 941 نفر در این آزمون شرکت کردند که از این تعداد 37 هزار و 138 نفر معادل 23 درصد زن و 122 هزار و 803 نفر معادل 77 درصد مرد هستند.

رشته کامپیوتر با 38 هزار و 505 داوطلب دارای بالاترین میزان شرکت کننده

به گزارش مهر، از میان رشته های اعلام شده این آزمون، رشته کامپیوتر با 38 هزار و 505 داوطلب بالاترین میزان شرکت کننده را به خود اختصاص داده است و پس از آن نیز رشته های الکترونیک، حسابداری و نقشه کشی معماری به ترتیب با 25 هزار و 938 داوطلب، 23 هزار و 445 داوطلب و 21 هزار و 118 داوطلب در رده های بعدی قرار دارند.

67 درصد کل داوطلبان آزمون کاردانی پیوسته متقاضی تحصیل در چهار رشته کامپیوتر، الکترونیک، حسابداری و نقشه کشی معماری هستند.

اعلام نتایج نهایی آزمون کاردانی پیوسته در هفته آخر شهریورماه و پذیرش 100 هزار نفر

بر اساس اعلام مرکز آموزش دانشگاه آزاد، نتایج نهایی آزمون کاردانی پیوسته در هفته آخر شهریورماه سال جاری اعلام می شود و 100 هزار نفر در این آزمون پذیرفته می شوند.