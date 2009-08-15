راه آهن باید به برازجان هم برسد

مهندس ایوب پاپری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در برازجان افزود: نقشه مسیر فعلی شهرستان دشتستان به ویژه مرکز این شهرستان شهر برازجان را در حاشیه قرار می دهد.

وی اضافه کرد: این در صورتی است که با توجه به قدمت شهر برازجان و اینکه سابقه راه آهن بوشهر برازجان در دوران جنگ جهانی دوم بر کسی پوشیده نیست جای تعجب دارد که شهر برازجان در مسیر فعلی پیش بینی نشده است.

نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس گفت: در همین خصوص نامه ای تنظیم و به وزیر راه و ترابری ارسال شده و خواستار قرارگیری شهر برازجان در مطالعات جدید این خط ریلی شده ایم.