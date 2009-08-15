یک نظامی دیگر آمریکا در افغانستان کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، وزارت دفاع آمریکا روز گذشته اعلام کرد که در ماه های اخیر بیش از 69 نفر از اعضای ارتش آمریکا در عملیات های مختلف از جمله عملیات آزادی پایدار (OEF) در افغانستان جان خود را از دست دادند.

در عین حال منابع افغانی خبر داده اند درگیریهای سال جاری آمریکاییها با طالبان تا کنون، سبب کشته شدن 2 هزار و 310 نفر از آنان شده است.

افزایش سطح خشونتها در افغانستان در حالی است که این کشور در حدود 4 روز دیگر یک رویداد سیاسی بسیار مهم یعنی انتخابات ریاست جمهوری را پیش رو دارد و تامین امنیت انتخابات و شرکت کنندگان آن تبدیل به یکی از نگرانیهای اصلی نیروهای ائتلاف تبدیل شده به نحوی که قرار است در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در تاریخ 20 آگوست، نظامیان جدیدی از کشورهای عضوناتو وارد افغانستان بشوند.