پیش بینی تک رقمی شدن رتبه آذربایجان شرقی از نظر تعداد قبولین کنکور

ابوالحسن نباتی به خبرنگار مهر در تبریز گفت: نتایج رتبه بندی استانها از نظر قبولین کنکور سراسری تا دو ماه آینده توسط وزارت آموزش و پرورش اعلام خواهد شد.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: آذربایجان شرقی امسال از نظر تعداد قبولین حائز رتبه های تک رقمی، پس از استان های تهران، اصفهان، ‌یزد و فارس در جایگاه پنجم کشور جای گرفته است.

معاون آموزش و نوآوری سازمان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی یادآور شد: این استان در جریان کنکور سراسری پارسال در مجموع رتبه یازدهم را از آن خود کرد.

در ادامه مراسم که در غیاب رئیس سازمان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی برگزار شد،‌ معاون پشتیبانی این سازمان نیز به خبرنگاران گفت: انتشار اخباری مبنی بر کاهش حقوق فرهنگیان حتی فرهنگیان بازنشسته به هیچ وجه صحت ندارد.

جدیری اظهار داشت: حقوق فرهنگیان نه تنهاکاهش نیافته بلکه حداقل 15 درصد و حداکثر 36 درصد رشد داشته است.

وی همچنین تعداد معلمان و آموزشیاران حق التدریسی آذربایجان شرقی را به ترتیب دو هزار و 771 و یک هزار و 332 نفر اعلام و اظهار امیدواری کرد، ‌با تصویب نهایی و اجرای قانون بکارگیری نیروهای حق التدریسی، این افراد به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآیند.